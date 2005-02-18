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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اظهارات كاندوليزا رايس:

آمريكا از حضور گسترده مردم و ناتواني در تحميل خواست خود به ايران عصباني است

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ، اظهارات كاندوليزا رايس را ناشي از عصبانيت دولت آمريكا و ناتواني اين كشور در تحميل سياستهاي خود به جمهوري اسلامي ايران و پيشرفتها و دستاوردهاي روز افزون كشورمان توصيف كرد .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، دكتر حميد رضا آصفي گفت : اظهارات بي پايه و تكراري وزير امور خارجه آمريكا حاكي ار نااميدي و دلسردي آنان در ايجاد شكاف ميان مردم و مسئولين كشور است و راهپيمايي گسترده و سراسري اخير (22 بهمن ) مردم بزرگوار كشورمان بيش از گذشته  مسئولين آمريكايي را عصباني كرده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد : ايران قويا با ترور و تروريسم مخالف است و معتقد است چنانچه آمريكا به آنچه كه درباره تروريسم مي گويد اعتقاد دارد و در صدد عوام فريبي نيست، حمايت خود را از رژيم صهيونيستي كه نماد آشكار تروريسم دولتي است متوقف و همراه با جامعه جهاني و بدور از خود محوري به خواست افكار عمومي جهان احترام بگذارد و همراه آنان شود .

وي افزود : نتيجه تكرار ادعاهاي بي اساس مقامات آمريكايي بي اعتبار شدن بيشتر آنان نزد جهانيان است . 

کد مطلب 158758

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