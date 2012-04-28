رئیس جدید دانشگاه محیط زیست استان البرز معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه محیط زیست استان البرز قبل از ظهر شنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار البرز برگزار شد که اصغر محمدی فاضل تودیع و روانبخش شیردم رئیس جدید دانشگاه محیط زیست معارفه شد.

در این مراسم عیسی فرهادی استاندار البرز، محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس جدید و سابق دانشگاه محیط زیست سخنرانی کردند.

رئیس اسبق دانشگاه محیط زیست استان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دانشگاه دارای 3 دانشکده، 11 رشته تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است.

اصغر محمدی فاضل ادامه داد: پذیرش در این دانشگاه هر ساله از کنکور سراسری به تعداد 250 نفر و دانشگاه علمی کاربردی به ظرفیت 300 نفر است.

بعد از مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه محیط زیست استان کارگروه کاهش آلودگی هوای کرج نیز برگزار شد.

در این کارگروه محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه معاونان خود، عیسی فرهادی استاندار البرز، افضلی معاون استاندار البرز، سید علی آقازاده شهردار کرج، مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رحمانیان مدیرکل هواشناسی استان و منصور خاکی رئیس جهاد کشاورزی استان حضور داشتند.

در کارگروه کاهش آلودگی هوای کرج مصوبه های پیشنهادی نیز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و شهردار کرج، مدیرکل هواشناسی و پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و استاندار البرز و همچنین محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کردند.