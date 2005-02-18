با حمله نظامي به ايران مخالفم / آينده گفتگو با ايران اميدواركننده است

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان درگفتگو با هندلزبلات درباره جلب توجه جامعه بين المللي به ايران خاطر نشان ساخت : اكنون زمان آن نيست كه در مورد توجه جامعه بين المللي به كشوري خاص گفتگو نماييم بلكه موظفيم تا ايران را به چشم پوشي از فعاليتهاي غير متعارف هسته اي ترغيب و تشويق نماييم .

شرودر بدون آنكه به سلاح هاي كشتار جمعي رژيم صهيونيستي و لزوم برخورد با آن اشاره كند اين امر را براي عاري سازي منطقه خاورميانه از هرگونه تسليحات كشتارجمعي موثر و مهم خواند و افزود : ما در همين راستا تلاش مي كنيم تا مواضع آمريكا را با اروپا همسو سازيم .

وي با بيان اين كه هدف ما تداوم سلسله گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران است به هندلز بلات گفت : ما براي تحقق اهدافمان در قبال ايران دست از تلاش بر نخواهيم داشت .

صدر اعظم آلمان در خصوص پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني در صورت چشم پوشي اين كشور از فعاليتهاي هسته اي گفت : ما بايد براي دستيابي به خواستمان مبني بر متقاعد كردن ايران در انجام برنامه هاي صلح آميز هسته اي پيشنهاداتي را به اين كشور عرضه نماييم كه عضويت در سازمان تجارت جهاني يكي از اين موارد است .

شرودر همچنين تصريح كرد : چنانچه ايران به خواسته جامعه بين المللي پاسخ مثبت دهد آنگاه آنها نيز بايد به تعهدات خود در قبال ايران در زمينه هاي اقتصادي و سياسي جامه عمل بپوشانند .

صدراعظم آلمان در مورد تلاش آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به اين روزنامه گفت : من به موفقيت گفتگوها اميدوارم .

وي در ادامه اين گفتگو در پاسخ به سوالي مبني بر حمله احتمالي آمريكا به ايران خاطر نشان ساخت : من به شدت با حمله نظامي به ايران مخالف هستم .

هندلز بلات از شرودر پرسيد ، شمار زيادي از سياستمداران آلمان بر اين باورهستند كه جو حاكم در منطقه همانند وضعيت پيش از جنگ عراق است اوضاع را چگونگي ارزيابي مي كنيد ؟

صدراعظم آلمان پاسخ داد : من علاقه اي ندارم در اين خصوص صحبت كنم ، زيرا اين مسئله مشكلي را حل نمي كند .