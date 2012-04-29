دیدار آیت الله تسخیری با نخست وزیر سریلانکا/ تأکید بر گسترش تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ابراز خوشحالی از ایجاد امنیت و پایان درگیری‌های داخلی در سریلانکا از روابط خوب این کشور با جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی نمود و گفت: امیدواریم در سایه تدابیر حکیمانه دولت این کشور، روابط بهتری بین ادیان و مذاهب اسلامی به ویژه در برخورد با مسلمانان در این کشور ایجاد گردد.

وی در ادامه از نخست وزیر سریلانکا خواست که با حکمت و درایت مشکل مسجد مسلمانان در منطقه "دامبولا" که مورد حمله تعدادی از متعصبین بودایی قرارگرفته است را حل نماید.

"دی.ام.جایاراتنه" نخست‌وزیر سریلانکا با ابراز خوشحالی از این دیدار ، از ایران به عنوان یک کشور قوی که در سایه تمدن بزرگ و تاریخی و اسلام توانسته است به پیشرفت‌های بزرگی دست یابد، یاد کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری ‌است که بدون ترس از استکبار جهانی به راه خود ادامه می‌دهد و کشورهای زیادی در دنیا به ایران علاقمند هستند گرچه محدودیت‌هایی برای آنان ایجاد کرده‌اند و کشور ما علی رغم پافشاری آمریکا مبنی بر تحریم ایران اعلام کرده‌ایم که روابط خود را با ایران قطع نمی‌کنیم.

نخست‌وزیر سریلانکا در ادامه با بیان تاریخچه مسجد مسلمانان در منطقه مذکور گفت: من یک بودایی هستم و بنابر تعالیم بودا برای پیروان دیگر ادیان به ویژه مسلمانان احترام زیادی قائل هستم و با حرکت‌های افراطی مخالف هستم.

همچنین آیت الله تسخیری در این سفر، با دکتر رؤوف حکیم وزیر دادگستری و دکتر ای.اچ.ام فوزی وزیر امور مذهبی و حج سریلانکا دیدار و گفتگو کرد.



وی در این دیدار با بیان مشترکات بین مذاهب اسلامی گفت: اختلاف بین پیروان مذاهب اسلامی، اختلاف بین خطا و صواب است که نباید به اختلاف بین کفر و ایمان تبدیل شود و این بسیار خطرناک است و مسلمانان نباید یکدیگر را تکفیر نمایند.



تسخیری با اعلام آمادگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی جهت شرکت در نشست‌های فرهنگی و اعزام هیأت‌های تقریب و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انتقال تجربیات و مدیریت در امور زائرین حج، ابراز امیدواری کرد با آرامشی که در سریلانکا ایجاد شده ، تقریب مذاهب اسلامی گسترش و تعمیق بیشتری یافته است.



در ادامه این دیدار، رؤوف حکیم وزیر دادگستری سریلانکا از فکر تقریب مذاهب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تشکر و قدردانی کرد و افزود: ما با استقبال از ایده تقریب مذاهب اسلامی ، به دنبال راهکارهای عملی در این موضوع هستیم و معتقدم که مشکلات مسلمانان در سریلانکا با نگاه تقریبی بر طرف خواهد شد.



دکتر فوزی وزیر امور مذهبی و حج سریلانکا در دیدار با آیت الله تسخیری با ارایه گزارشی از روند رو به رشد توجه به امور دینی و مذهبی و اعزام سالیانه 6 هزار نفر به حج، خواستار تبادل نظر بیشتر در امور مذهبی و مدیریت کاروان‌های حج و ملاقات با مسؤلین سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران شد.