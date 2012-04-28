  1. سیاست
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

جلودارزاده در گفتگو با مهر:

ریاست زنان بر مجلس در شرایط فعلی انتحار سیاسی است/ پرهیز از سیاسی کاری

ریاست زنان بر مجلس در شرایط فعلی انتحار سیاسی است/ پرهیز از سیاسی کاری

کاندیدای خانه کارگر ضمن اشاره به طرح حسینیان مبنی بر ریاست خانم ها بر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح چنین مباحثی نباید با اغراض سیاسی باشد گفت: خانمی اگر شایستگی اداره مجلس را داشته باشد پیگیری چنین طرحی خوب است اما اگر شرایطش را نداشته باشد یک انتحار سیاسی است.

به گزارش خبرنگار مهر سهیلا جلودارزاده امروز صبح در خبرگزاری مهر حاضر شد و به سوالات خبرنگاران این رسانه در آستانه دور دوم انتخابات مجلس پاسخ داد.

کاندیدای خانه کارگر در پاسخ به این سوال که آیا شما با طرح آقای حسینیان مبنی بر ریاست خانمها بر مجلس نهم موافق هستید یا خیر؟ اظهارداشت: البته این طرح‌ها به مبادلات و معادلات سیاسی بستگی دارد، اگر خانمی این توانایی را در خودش ببیند خیلی خوب است رئیس مجلس شود.

وی با بیان اینکه حضور خانم ها در عرصه های مختلف مدیریتی و سیاسی باید براساس توانایی هایشان باشد و نه فرمایشی تصریح کرد: احراز پست ریاست مجلس شوخی بردار نیست آنهم قوه ای که به قول فرمایشات حضرت امام(ره) در راس امور است؛ لذا باید شایسته ترین ها برای ریاست آن انتخاب شوند.

همچنین جلودارزاده با بیان اینکه طرح چنین مباحثی نباید با اغراض سیاسی باشد خاطرنشان کرد: خانمی اگر شایستگی اداره مجلس را داشته باشد پیگیری چنین طرحی خوب است اما اگر شرایطش را نداشته باشد یک انتحار سیاسی است.

شرح کامل این گفتگو متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1587619

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