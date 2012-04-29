به گزارش خبرنگار مهر، پخش این دو فیلم برعهده هدایت فیلم است. فیلم "چک" ساخته کاظم راست‌گفتار که در سی‌امین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت، به زودی و بعد از فیلم "چجوری میلیاردر شدم" در گروه سینمایی آفریقا اکران می‌شود.

داستان فیلم "چک" درباره مرد جوانی است که برای رسیدن به اهداف رویایی دست به ریسک بزرگی می‌زند. در این فیلم شاهرخ استخری، همایون ارشادی، حسن شکوهی، فرهاد آئیش، جمشید مشایخی و…بازی کردند.

همچنین مدیریت هدایت فیلم در نظر دارد فیلم سینمایی "شبکه" آخرین ساخته ایرج قادری را در اولین فرصت و در شرایط مطلوب اکران عمومی‌ کند و هم اکنون مشغول رایزنی است. قادری هم اکنون در بستر بیماری است و اکران فیلم "شبکه" از درخواست‌های خانواده این فیلمساز از مسئولان سینمایی بوده‌است.

"شبکه" درباره انتشار فیلم‌های خصوصی افراد است و اتفاقاتی پیرامون این موضوع را به تصویر می‌‌کشد. فیلمنامه "شبکه" را عبدالرضا منجزی نوشته است.

نیما شاهرخشاهی، ماه‌چهره خلیلی، امیرعلی رنجبر، افسانه پاکرو، اکبر عبدی، ایرج قادری، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، میرطاهر مظلومی، مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "شبکه" هستند.

عوامل تولید "شبکه" با نام قبلی "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌‌مرزی، طراح چهره‌پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سوسن دین‌محمد، تهیه‌کننده: حبیب اسماعیلی.