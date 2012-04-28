رادیو قرآن طرح جشنواره مطالعات قرآنی بانوان خانه دار را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده، مدیر شبکه رادیویی درخصوص برپایی سومین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان ایران بیان کرد: تقریباً سه دوره است که رادیو قرآن به صورت جدی در برگزاری جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران با سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور همکاری دارد و در راستای گسترش این جشنواره اثرگذار طرح جشنوارهگ مطالعات قرآنی بانوان خانه دار" را در دست بررسی دارد.



وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی و مخاطبان هدف این برنامه‌ها دانشجویان کشور هستند که در این جشنواره شرکت می‌کنند و شایسته است که مشابه این طرح‌های مطالعاتی نیز در سطح وسیع‌تری اجرا شود.



مدیر رادیو قرآن خاطرنشان کرد:در شبکه رادیویی قرآن طرح مطالعاتی برای شرکت دادن گروه موثر و بزرگی از جامعه در دست بررسی است که امیدواریم پس از بررسی های همه جانبه با همکاری دستگاه‌هایی مانند رادیو قرآن، سیمای قرآن، سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور و ... در قالب جشنواره ای فراگیر برگزار شود.



محمدزاده عنوان کرد: این طرح با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ویژه ایشان به امر مطالعه ویژه مطالعات قرآنی بانوان خانه‌دار است و سعی شده است با توجه به اهمیت این گروه در تربیت و سازندگی جامعه در به‌گونه‌ای طراحی ‌شود که سطح دانش دینی و قرآنی این قشر تأثیرگذار را بالا ببرد.



وی در پایان گفت: این ‌گونه جشنواره‌ها می‌تواند برای سطوح مختلف افراد به همراه جهت‌ گیری‌های خاص تدارک دیده شود تا این افراد را در عرصه مطالعات کتاب به ویژه کتب دینی و آموزه‌های قرآنی وارد کرد که این فعالیت کمک شایانی به ورود آموزه‌های قرآنی در زندگی خواهد کرد.