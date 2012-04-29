علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در مهارت آموزی میان مددجویان کمیته امداد البرز افزود: کمیته امداد البرز، آموزشهای فنی و حرفه ای به مددجویان ارائه می کند و این امر باعث می شود تا این مددجویان، از طریق آموزشهای مقدماتی و تکمیلی، مهارت لازم را کسب کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: این امر در نهایت به افزایش آمار خودکفایی در میان مددجویان کمیته امداد کمک می کند و اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص طرح مشاغل خانگی نیز گفت: با عملیاتی شدن این طرح 150 شغل شناسایی شد که امکان فعالیت آنها در خانه وجود دارد ضمن اینکه امکان سرمایه گذاری اندک برای آنها نیز وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز افزود: از جمله مشاغل خانگی می توان به مونتاژکاری های کوچک ، ساخت لوازم تزئینی، بافندگی و اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: اصولی ترین خدمت کمیته امداد و در عین حال اصلی ترین رسالت این نهاد، سوق دادن مددجویان تحت پوشش به سمت اشتغال و خود کفایی است.