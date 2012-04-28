مقابله با بدحجابی نیازمند کار کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین‌جهانبخش جهانبخش ظهر شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی عفاف و حجاب اظهار داشت: برگزاری این راهپیمایی یک ایده بسیار خوب است که باید سعی کنیم با در سطح بالا و با کیفیتی مطلوب برگزار شود.

وی به کاهش حساسیتها در امر حجاب اشاره کرد و ادامه داد: از مردم استان بوشهر که سابقه بسیار زیادی در امر عفاف و حجاب دارند، انتظار داریم تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.

استاندار بوشهر افزود: موضوع بدحجابی در برخی از اماکن و مجامع عمومی باید در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شده و مورد بررسی عمیق قرار بگیرد.

وی خواستار توجه بیشتر به موضوع عفاف و حجاب و حساسیت بیشتر در این زمینه شد و گفت: استفاده از چادر باید برای همه دانشجویان دختر دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

جهانبخش با بیان اینکه حساسیت‌ها در جامعه نسبت به حجاب کم شده، اضافه کرد: چنانچه حساسیتها نسبت به حجاب در سطح کشور تقویت شود به تمام استان‌ها نیز تعمیم داده می‌شود.

وی ادامه داد: رعایت حجاب و عفاف در ادارات باید آغاز شود و باید طرح لباس متحدالشکل برای بانوان شاغل در ادارات باید با جدیت دنیال شود و با خاطیان و هنجارشکنان به طور قاطعانه برخورد شود.

استاندار بوشهر افزود: برای مقابله با بدحجابی باید با برنامه‌ریزی عمل کنیم تا به نتایج مطلوب و دلخواه دست یابیم زیرا مبارزه با بدحجابی نیازمند کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق است.