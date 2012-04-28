افزایش نرخ کرایه تاکسی در کرمان غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری کرمان هرگونه افزایش کرایه تاکسی توسط رانندگان را تا اطلاع ثانوی ممنوع و غیرقانونی دانست و از برخورد جدی با متخلفان برابر مقررات در این زمینه خبر داد.

علی منصوری افزود: در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها توسط این سازمان پیگیری های لازم انجام گرفته و پیشنهاد جدید به شورای اسلامی شهر کرمان ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این راستا با توجه به بخشنامه جدید وزیر کشور در خصوص عدم افزایش کرایه ها با این پیشنهاد موافقت به عمل نیامد بنابراین هر گونه افزایش کرایه توسط رانندگان تاکسی غیر قانونی است.

افزایش 25 درصدی کاشت درخت در کرمان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت: کاشت درخت و درختچه در شهر کرمان طی سال گذشته 25 درصد افزایش یافت.

ایمان سیف الهی با بیان اینکه در سال گذشته چهار میلیون و 700 هزار نهال دائمی و فصلی در نقاط مختلف شهر کرمان کاشته شده است بیان داشت: رز، بنفشه و میخک از جمله نها ل های کاشته شده در این مدت هستند.

وی همچنین از افزایش بیش از 25 درصدی کاشت درخت و درختچه در مدت یاد شده در شهر کرمان در مقایسه با مدت مشابهه سال قبل در شهر کرمان عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته حدود 77 هزار انواع درخت و درختچه در پارک ها و فضاهای سبز شهر کرمان کاشته شده است.

برپایی همایش کسب و رزق حلال در کرمان

همایش کسب و رزق حلال توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان و با حضور رییس شورای اسلامی شهر، شهردار کرمان درفرهنگسرای کوثر برگزار شد.

فتح الله مویدی عضوشورای اسلامی شهرکرمان دراین همایش با اشاره به خدمات و فعالیت های شورای اسلامی شهر و شهرداری گفت: درحال حاضرکه سال ششم فعالیت سومین شورای اسلامی شهرکرمان است، مشهود و مشخص است که شهرداری علیرغم نبود بودجه کافی چه زحماتی برای رفاه حال شهروندان کشیده است و با تلاش شبانه روزی درهمه ابعاد در جهت عمران و آبادی شهر فعالیت دارد، که یکی ازاین فعالیتها انجام اقدامات فرهنگی ازجمله برپایی این همایش است.

معاون فرهنگی واجتماعی شهردارکرمان نیزهدف ازبرپایی این همایش را افزایش دانش و آگاهی بازاریان شهر کرمان نسبت به کسب و کار و اقتصاد اسلامی دانست و گفت: درواقع این همایش به این دلیل برگزارشده است تا کسبه وبازاریان آگاهی وآمادگی پیدا کنند وبه عنوان سربازامام زمان( عج) وانسان هایی تاثیرگذارنقش خود را دربازاراسلامی به خوبی ایفا کنند.

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی ادامه داد: ارتقاء آگاهی و بینش کسبه باعث می شود که بازار بهتری داشته باشیم بازار بهتر داشتن به نفع اقتصاد، فرهنگ و سلامت جامعه است.

وی با اشاره به اینکه افراد باید نسبت به سرنوشت خود حساس باشند افزود: امیدواریم برپایی این همایش گام موثری در جهت ارتقاء سطح آگاهی افراد باشد.



