توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران - عربستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آبادان، نخستین پایه سکوی طرح توسعه میدان مشترک نفتی فروزان (مشترک با عربستان سعودی) امروز (10 اردیبهشت ماه 1391) برای نصب و راه‌اندازی روانه آبهای خلیج فارس شد.

بر این اساس این سازه غول پیکر به وزن تقریبی 4 هزار تن پس از تکمیل مراحل ساخت به منظور نصب در دریا از یارد سکوسازی خرمشهر توسط شناور ویژه ای بارگیری و پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی این سازه نفتی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری در خلیج فارس نصب شود.

با نصب اولین پایه سکوی میدان مشترک نفتی فروزان تا چند هفته آینده هم دومین پایه سکو (جکت) طرح توسعه این میدان مشترک با عربستان روانه خلیج فارس خواهد شد.

هدف از طرح توسعه میدان نفتی فروزان استخراج بیش از 300 میلیون بشکه نفت خام در مدت 25 سال است ضمن آنکه گاز تولیدی از این میدان دریایی (معادل 250 میلیون فوت مکعب در روز) از طریق یک خط لوله زیر دریایی به جزیره خارگ انتقال می یابد.



میدان فروزان از میادین مشترک با کشور عربستان سعودی در خلیج فارس بوده که استخراج طلای سیاه از این میدان از اوایل دهه هفتاد میلادی شروع و تا پایان سال 2002 میلادی حدود 550 میلیون بشکه نفت از آن تولید شده است. حداکثر نرخ تولید روزانه میدان فروزان 180 هزار بشکه نفت در روز که مربوط به اواخر سال 1978 میلادی بوده است.



در حال حاضر تکمیل و راه اندازی طرح توسعه میدان مشترک فروزان یکی از پروژه‌های اولویت دار وزارت نفت است و پیش بینی می شود تا اواسط سال 1392 امکان افزایش 5 تا 10 هزار بشکه ای نفت خام از این میدان دریایی ایران فراهم شود.

همزمان با آغاز ساخت و نصب سازه‌های دریایی میدان فروزان حدود 162 کیلومتر لوله گذاری دریایی این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، میدان نفتی فروزان که در 100 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ واقع شده در سال 1345 شمسی با ذخیره نفت درجا به میزان دو میلیارد و 309 میلیون بشکه کشف شده است. این میدان با میدان مرجان عربستان سعودی مشترک است.