کتاب "آینده قدرت" رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آینده قدرت" تازه ترین اثر جوزف ساموئل نای تئوری پرداز معروف جنگ نرم می باشد که توسط دکتر رضا صحرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ترجمه شده است.

بیست و پنجمین نشست" زرین قلم "روز دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 17 با حضوردکتر رضا صحرایی ( مترجم )،دکترعلی محمد نایینی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع))و اساتید و دانشجویان دانشگاه های تهران در فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی Rasaneh.farhangsara.ir می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع درمیدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون مراجعه و یا با شماره تلفن: 88800613 تماس حاصل کنند.