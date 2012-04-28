بخش عظیمی از بودجه شهرداری ساری صرف دفن زباله می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سیدعلی حجازی ظهر شنبه در همایش مدیریت صحیح پسماند، صیانت از محیط زیست با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر در خدمات رسانی به شهروندان دارای کاستی هایی هستند افزود: شهرداری از زمان گذشته تا کنون مورد انتقاد شهروندان است.



وی با بیان اینکه همه بودجه های شهرداری ساری از طریق عوارض اخذ شده از شهروندان تامین می شود افزود: شهرداری از اعتبار دولتی به هیچ وجه استفاده نمی کند و ازطرف مردم اداره می شود.



شهردار ساری از نیروهای خدماتی و رفت روب شهر که در طول شبانه روز برای حفظ نظافت و پاکیزگی سیمای شهر تلاش می کنند قدردانی کرد.

حجازی از شهروندان خواست با توجه به محدودیت زمانی حمل زباله به پشتکوه در هنگام گذاشتن زباله جلوی درب منزل با نیروهای شهرداری همکاری داشته باشند.



شهردار ساری به نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: همه کارگران و مردم ایران اسلامی باید تلاش کنند بی نیازی کشور در مقابل بیگانگان و استکبار صورت گیرد.

در پایان این مراسم از کارگران زحمت کش و نیروهای خدماتی و رفت روب شهرداری ساری با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

