جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات با انتشار مطالب گوناگون در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به بررسی آموزشگاههای تخصصی فناوری اطلاعات پرداخته ‌است.

بخشی از عناوین مطالب منتشرشده در شماره فروردین و اردیبهشت دنیای کامپیوتر و ارتباطات در حوزه دنیای دیجیتال و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بررسی تلفن هوشمند Sony Xperia S و گفتگو با مدیران آموزشگاههای تخصصی کشور در این بخش از دیگر مطالب این شماره است.

بهره گیری از اینترنت تلفن همراه بر روی لپ تاپ، بررسی شاخص آمادگی الکترونیکی کشور و فناوری وایرلس از دیگر مطالب این شماره از ماهنامه است.