  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

صد و دوازدهمین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات با بررسی آموزشگاههای تخصصی فناوری اطلاعات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات با انتشار مطالب گوناگون در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به بررسی آموزشگاههای تخصصی فناوری اطلاعات پرداخته ‌است.

بخشی از عناوین مطالب منتشرشده در شماره فروردین و اردیبهشت دنیای کامپیوتر و ارتباطات در حوزه دنیای دیجیتال و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بررسی تلفن هوشمند Sony Xperia S و گفتگو با مدیران آموزشگاههای تخصصی کشور در این بخش از دیگر مطالب این شماره است.
 
بهره گیری از اینترنت تلفن همراه بر روی لپ تاپ، بررسی شاخص آمادگی الکترونیکی کشور و فناوری وایرلس از دیگر مطالب این شماره از ماهنامه است. 
کد مطلب 1587722

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