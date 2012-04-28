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۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

اختصاصی مهر؛

اسامی مجروحان حادثه آتش سوزی در کربلا/ 8 زائر بستری شدند

اسامی مجروحان حادثه آتش سوزی در کربلا/ 8 زائر بستری شدند

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با اعلام خبر آتش سوزی در یکی از اقامتگاههای زائران ایرانی در کربلا گفت: هشت زائر ایرانی اهل خراسان در بیمارستان بستری شدند.

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت حادثه حریق در یکی از هتلهای محل اسکان زائران ایرانی گفت: این حادثه در هتل انوار البقیع رخ داد که منجر به مجروح شدن 8 زائر ایرانی شد که همگی به علت گاز گرفتگی در بیمارستان بستری شدند.

وی افزود: در این حادثه هشت نفر مجروح شدند که اسامی آنها عبارتند از:

1- سکینه بزلی 50 ساله

2- ربابه صالحی 60 ساله

3- محمد تقی صالحی 59 ساله

4- وحیده اصغری 27 ساله

5- محمدرضا وجدانی 67 ساله

6- علی اکبر موسوی 67 ساله

7- غلامرضا نجاران 50 ساله

8- محمد حجازه 38 ساله

نماینده رئیس جمهور در جمعیت هلال احمر گفت: این زائرین در قالب کاروانی از استان خراسان رضوی و به مدیریت سید حسن باقری عازم کربلا شده بودند که متاسفانه دچار حادثه شدند. هنوز علت آتش‌سوزی در هتل انوارالبقیع مشخص نشده است.

کد مطلب 1587743

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