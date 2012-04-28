اسامی مجروحان حادثه آتش سوزی در کربلا/ 8 زائر بستری شدند

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت حادثه حریق در یکی از هتلهای محل اسکان زائران ایرانی گفت: این حادثه در هتل انوار البقیع رخ داد که منجر به مجروح شدن 8 زائر ایرانی شد که همگی به علت گاز گرفتگی در بیمارستان بستری شدند.
وی افزود: در این حادثه هشت نفر مجروح شدند که اسامی آنها عبارتند از:
1- سکینه بزلی 50 ساله
2- ربابه صالحی 60 ساله
3- محمد تقی صالحی 59 ساله
4- وحیده اصغری 27 ساله
5- محمدرضا وجدانی 67 ساله
6- علی اکبر موسوی 67 ساله
7- غلامرضا نجاران 50 ساله
8- محمد حجازه 38 ساله
نماینده رئیس جمهور در جمعیت هلال احمر گفت: این زائرین در قالب کاروانی از استان خراسان رضوی و به مدیریت سید حسن باقری عازم کربلا شده بودند که متاسفانه دچار حادثه شدند. هنوز علت آتشسوزی در هتل انوارالبقیع مشخص نشده است.
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