سال 91، سالی طلایی برای آموزش وپرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درگردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان ومدیران کل آموزش وپرورش استان های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: از آنجا که سیاست های تحولی درسال 91 بیش از پیش دراذهان عمومی نمایان خواهد شد، بگونه ای برنامه ریزی شده است که هرکدام از سیاست ها درزمانی خاص اجرایی شوند.

وی با اعلام اینکه درسال تحصیلی 92-91 برنامه های آموزش وپرورش ازقبیل ثبت نام،نقل وانتقالات وغیره و.... دوماه زودتر برگزار می شود، افزود: اجرای طرح ها وسیاست های گوناگون آموزش وپرورش باید توسط ستاد رصد شود تا نتایج ونحوه اجرای آن مشخص شود.