  1. جامعه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

حاجی بابایی:

سال 91، سالی طلایی برای آموزش وپرورش است

سال 91، سالی طلایی برای آموزش وپرورش است

وزیر آموزش وپرورش سال 91 را به جهت اجرای طرح های گوناگون تحول بنیادین سالی تعیین کننده وطلایی برای آموزش وپرورش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درگردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان ومدیران کل آموزش وپرورش استان های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: از آنجا که سیاست های تحولی درسال 91 بیش از پیش دراذهان عمومی نمایان خواهد شد، بگونه ای برنامه ریزی شده است که هرکدام از سیاست ها درزمانی خاص اجرایی شوند.

 وی با اعلام اینکه درسال تحصیلی 92-91  برنامه های آموزش وپرورش ازقبیل ثبت نام،نقل وانتقالات وغیره و.... دوماه زودتر برگزار می شود، افزود: اجرای طرح ها وسیاست های گوناگون آموزش وپرورش باید توسط ستاد رصد شود تا نتایج ونحوه اجرای آن مشخص شود.

کد مطلب 1587767

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