علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تامین آب شرب در شهرجدید گفت: جلسات متعددی مبنی بر تامین آب مورد نیاز هشتگرد با معاون وزیر در فرمانداری و استانداری برگزار شده و مقدمات امر جهت تامین از سوی آبفای شهری مهیا شده است.

وی در ادامه از تعبیه چهارمخزن آب شرب با کیفیت در شهر جدید خبر داد و گفت: این چهار مخرن از سوی آبفای شهری تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید؛ تا ساکنان شهر جدید با مشکل کمبود اب مواجه نشود.

فرماندار ساوجبلاغ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون محل تامین آب این مخازن که آیا "ازمحل خط لوله انتقال آب طالقان خواهد بود" عنوان کرد: مصوبه انتقال خط آب طالقان به صورت جدی در دستور کار فرمانداری ساوجبلاغ قرار دارد؛ ومعاون وزیر نیرو نیز عنوان کرده اند که آب شرب مورد نیاز را با کیفیت مطلوب تامین می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر تامین آب شرب مردم برای ما مهم است و تصمیم نیز بر آن است که تامین آب از محل دیگری غیر از خط لوله طالقان صورت گیرد.

علی حدادی در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر علت پاسخ ندادن صریح آب منطقه ای در اجازه برداشت آب از خط لوله طالقان گفت: این پاسخ را آقای ارتقایی ، معاونت وزیر و آب منطقه ای باید پاسخ دهند؛ چون این امرمطالبه ما است.