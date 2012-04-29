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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۹

کنگره سراسری زنان مسلمان در روسیه برگزار شد

کنگره سراسری زنان مسلمان در روسیه برگزار شد

کنگره سراسری زنان مسلمان روسیه، با هدف ارائه فرهنگ اصیل و اسلامی در روسیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که 7 اردیبهشت ماه در محل هتل کاسموس مسکو برگزار شد، "نازیلا زیگانشینا" رئیس اتحادیه زنان مسلمان تاتارستان به عنوان رئیس این اتحادیه در سخنانی به تشریح اوضاع مسلمان و به خصوص فعالیت گسترده بانوان در ارائه فرهنگی اصیل و اسلامی در روسیه پرداخت.

در ادامه شیخ "راویل عین الدین" رئیس شورای مفتیان روسیه نیز در سخنانی به تفصیل ضرورت توجه به موضوع زن مسلمان در روسیه را یادآور شده و با اشاره به این که بعد از حدود یکصد سال ، بار دیگر کنگره زنان مسلمان روسیه امکان برگزاری پیدا کرده است، اظهار امیدواری کرد با تشکیل "اتحادیه زنان مسلمان روسیه " گامی مهم در راستای صیانت از حقوق زنان و خانواده در روسیه برداشته شود.
 
در این کنگره پیام "صدیقه حجازی" مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز قرائت گردید.
 
در این کنگره که با مشارکت و مساعدت وزارت خارجه روسیه ، اداره اوقاف کویت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران  و بنیاد حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش مسلمانان وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شده بود، بیش از200 زن مسلمان فعال در مسائل اجتماعی از 50 شهر و جمهوری روسیه و تعدادی از کشورهای خارجی حضور داشتند .
کد مطلب 1587772

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