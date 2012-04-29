"پژوهشی در تاریخ قرآن کریم" کتاب برگزیده روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای جوایز برندگان، مصادف با افتتاح هفتمین تالار بین المللی کتاب سن پترزبورگ برگزار می شود.

بنیاد مطالعات اسلامی کتاب "پژوهشی در تاریخ قرآن کریم" را با همکاری اداره مفتیات روسیه منتشر نمود .ا ین اثر که در برگیرنده مباحثی در علوم قرآن است ، از بدو انتشار در مراکز آموزش اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.

تا به حال در مجموعه پروژه های قرآنی بنیاد بیش از بیست جلد کتاب در دوازده عنوان منتشر شده است که از جمله آن آثاری از علامه طباطبایی ، استاد مطهری ، استاد قرائتی و استاد محمد باقر حجتی می باشد.

گفتنی است بیست و یکمین دور رقابت ناشران کتاب روسیه با حضور 167 انتشارات از 37 منطقه این کشور و با شرکت 645 عنوان کتاب برگزار شد که در نتیجه این رقابت، کتاب "پژوهشی در تاریخ قرآن کریم" اثر منتشر شده توسط بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه با عنوان کتاب برگزیده سال 2011 روسیه به عنوان یکی از آثار برگزیده انتخاب شد.