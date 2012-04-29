به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته این دانشگاه در پایگاه اینترنتی به نشانی ww.azmoon.org انجام می شود.

مهلت نام نویسی در آزمون یاد شده تا ساعت 24 روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد و داوطلبان طی این مدت می‏ توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مذکور نسبت به مشاهده و دریافت دفترچه راهنما اقدام کنند.

فروش کارت اعتباری ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق پایگاه فوق انجام خواهد شد و به طور همزمان داوطلبان امکان تهیه کارت اعتباری از طریق خودپردازهای بانک ملی ایران در سراسر کشور را نیز دارند.

هزینه ثبت نام از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد 11 هزار و 100 تومان اعلام شده است.