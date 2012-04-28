قدرت القاعده با کشته شدن بن لادن از بین رفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آستانه سالروز کشته شدن رهبر القاعده در عملیات نظامیان آمریکایی در پاکستان یک کارشناس عالیرتبه آمریکایی مدعی شد پس از این عملیات القاعده به شدت تضعیف شده و دیگر قادر به انجام عملیات بزرگ تروریستی مانند حملات 11 سپتامبر 2001 نیست.

این کارشناس ضدتروریسم که خواست نامش فاش نشود در ادامه گفت القاعده با مرگ بن لادن تقریبا از بین رفت. وی با این حال هشدار داد هنوز زود است که واشنگتن از پیروزی بر القاعده سخن بگوید.

به گفته وی، ایدئولوژی حاکم بر القاعده همچنان در برخی از مناطق جهان وجود دارد و شاخه هایی از این شبکه تروریستی به ویژه در یمن همچنان خطر بزرگی برای آمریکا به شمار می روند.

در همین رابطه "رابرت کاردیلو" از مقامات اطلاعات و امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه کشته شدن بن لادن سبب از بین رفتن مرکزیت القاعده شد اظهار داشت : این بدین معنی است که در آینده باید منتظر حملات تروریستی بیشتر از جانب شاخه های محلی باشیم.

گفتنی است بن لادن در سحرگاه روز دوم ماه می 2011 در حمله یگان ویژه نیروی دریایی ارتش آمریکا به مخفیگاهش در منطقه ابت آباد واقع در حومه اسلام آباد کشته شد.