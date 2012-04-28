انحصار قدرت علمی دشمنان را می شکنیم/ لزوم ترویج جهاد علمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی ظهر شنبه در آیین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته ای کشور اظهار داشت: دستیابی به انرژی هسته ای حق ایران است و هیچ قدرتی نمی تواند ما را از رسیدن به حق خود بازدارد.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی به دنبال صنعت هسته ای و به دنبال آن دستیابی به عزت ملی است، افزود: دشمنان از پیشرفت علمی ایران هراس دارند.

حجت الاسلام صباحی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر جزء چند کشور برتر دنیا در زمینه صنعت هسته ای است، گفت: دشمنان قصد داشتند که این علم را در انحصار خود نگه دارند و اجازه ندهند کشورهای دیگر از این علم بهره مند شوند.

امام جمعه موقت کرمان بیان داشت: دانشمندان هسته ای ایران با کسب موفقیت های عظیم در این زمینه نشان دادند که ایران کشوری قدرتمند در همه زمینه هاست.

وی گفت: ترور دانشمندان هسته ای ایران نشان از این امر دارد که دشمنان تا چه اندازه از پیشرفت های علمی ایران هراس دارند.

حجت الاسلام صباحی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حرام بودن سلاح هسته ای تصریح کرد: ایران هرگز به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه گوشه ای از تلاش ها و دستاوردهای هسته ای ایران اسلامی به نمایش گذاشته شده است.