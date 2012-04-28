ایجاد کمربند سبز بهترین راهکار کنترل جمعیت در کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقا زاده ظهر شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوای کرج که در دانشگاه محیط زیست استان برگزار شد، افزود: در حال حاضر طرح جنگل کاری 2 هزار هکتار در حاشیه شمال و غرب کرج انجام و یک هزار هکتار نیز در دست اقدام است که سازمان محیط زیست نیز در تامین اعتبار این طرح می تواند کمک کند.



وی افزود: برنامه توسعه فضای سبز کرج در طول کمتر از 4 سال به دو برابر افزایش یافت که در سال 86 این رقم 8.5 درصد بود که امروزه به دو برابر افزایش یافته است.



شهردار کرج اظهار داشت: پارک مخروبه جهان نما بازسازی شد که سال گذشته دو میلیارد تومان هزینه شد و در سال جاری نیز دو میلیارد تومان دیگر هزینه خواهد شد.



وی در خصوص مرکز دفع زباله کرج گفت: یک مرکز دفع زباله در کرج وجود دارد که در 3 کیلومتری آن واحدهای مسکونی مهر ساخته شده است و در یک کیلومتری آن نیز منطقه ویژه فرودگاه پیام است که اخیراً مجوز مسافربری را نیز اخذ کرده است که بی تردید در آینده در این منطقه مشکل زیست محیطی ایجاد خواهد شد.

