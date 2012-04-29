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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

عنقا در گفتگو با مهر:

فیلمنامه "آخرین شاه، آخرین دربار" طالبی تابستان آماده می‌شود

فیلمنامه "آخرین شاه، آخرین دربار" طالبی تابستان آماده می‌شود

نویسنده "آخرین شاه آخرین دربار" از ادامه تحقیقات و نگارش این سریال خبر داد و زمان احتمالی پایان نگارش را تابستان معرفی کرد.

حامد عنقا نویسنده "آخرین شاه، آخرین دربار" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی درباره این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: همزمان با ادامه نگارش، مشغول تکمیل تحقیقات سریال از منابع متعدد نیز هستم و تصور می‌کنم این پروژه سنگین تا تابستان طول بکشد.

وی افزود: در حاشیه این کار، تحقیقات سریال خواجه نصیرالدین طوسی به کارگردانی محمد حسین لطیفی را هم پیگیری می‌کنم و نتیجه تحقیقات را در فواصل مختلف می‌نویسم.

"آخرین شاه، آخرین دربار" در 40 قسمت به تهیه کنندگی محمود رضوی ساخته خواهد شد و از مجموعه های الف ویژه در تلویزیون محسوب می‌شود. گویا قرار است محمدرضا شریفی نیا و امین حیایی نیز در این سریال بازی کنند که پیش از این در فیلم سینمایی "قلاده های طلا" با طالبی همکاری داشته‌اند.

سید محمود رضوی تاکنون تهیه کنندگی "درباره الی" و "خیابان‌های آرام" را برعهده داشته و همچنین مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" به کارگردانی فرزاد موتمن از آخرین تولیدات تلویزیونی وی است.

مشاور تاریخی سریال خواجه نصیرالدین طوسی نیز علی اکبر ولایتی است. این سریال  در ادامه "نردبام آسمان" به کارگردانی محمد حسین لطیفی ساخته می‌شود.

کد مطلب 1587827

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