انتخاب رؤسای کمیسیونهای شورای شهر اردبیل/انتخاباتی که کارشناسی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر اردبیل بعد از ظهر شنبه در جلسه این شورا طبق زوال همه ساله مسئولان کمیسیونهای 10گانه شورای شهر را با آرای اعضای مشخص کردند تا فراکسیونها روال کاری خود را پیگیری کنند.

در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل طی سخنانی تصریح کرد: طبق قانون همه ساله اعضای هیئت مدیره با آرای اعضای شورای شهر انتخاب شده و اعضای کمیسیونها هم با انتخاب اعضای شورای شهر انتخاب می شوند.

حجت الاسلام محمدرضا سرداری با اشاره به انتخابی بودن رئیس، معاون و منشی کمیسیونها افزود: مسئولان کمیسیونها با نظر مثبت و آرای اعضا انتخاب می شوند و نظر جمعی هر چه باشد برای اعضای شورای شهر قابل احترام است.

همچنین نایب رئیس شورای شهر نیز با اشاره به وجود 10 کمیسیون در شورای شهر یادآور شد: روسا و معاونان کمیسیونها بر اساس تخصص افراد و با رای اعضای شورای شهر انتخاب شده اند و نیازی به تغییر این اعضا نمی بینم.

جواد زنجانی با بیان اینکه هر 10 کمیسیون شورای شهر اردبیل رئیس دارد، تصریح کرد: با بررسی روسای کمیسیونها می توان پی برد که این افراد با شایستگی کمیسیونها را اداره می کنند، اما باید طبق قانون برای انتخاب رئیس، معاون و منشی کمیسیونها رای گیری شود.

خزانه دار شورای شهر اردبیل هم در این جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری را یکی از کمیسیونهای مهم شورا عنوان کرد و متذکر شد: کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری می تواند در جذب سرمایه گذار نقش پررنگی داشته و در آبادی شهر موثر واقع شود، بنابراین در انتخاب رئیس این کمیسیون باید تفکر کارشناسی حاکم باشد.

روسای کمیسیونها با تفکر کارشناسی انتخاب شوند

نادر فرزانه با انتقاد از شعارهای روسای قبلی کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری تصریح کرد: علیرضا عبدالهی کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری را زنده کرده و بهتر است اعضای شورای شهر باز هم به وی رای دهند تا بتواند کارها را به دور از شعار زدگی پیش ببرد.



در این جلسه و با رای گیری از اعضا، بار دیگر سالار شاکر به عنوان رئیس و جواد زنجانی به عنوان معاون کمیسیون مالی و حقوقی انتخاب شدند در حالی که رقیبی برای هیچ یک از این افراد در این کمیسیون وجود نداشت.

نادر فرزانه که نائب رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل است، تنها نامزد ریاست کمیسیون فنی و عمرانی شهر بود که با آرای اعضا همچون سالهای گذشته ریاست این کمیسیون را عهده دار شد و علیرضا عبدالهی هم که مدرس معماری است، معاونت فرزانه در کمیسیون فنی و عمرانی شهر را بر عهده گرفت.

محمد اصلانیان که سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی است به ریاست کمیسیون خدمات ترافیک و جواد قرآن نویس معاون وی در این کمیسیون انتخاب شد تا نقش اساسی در کاستن ترافیک شهر داشته باشند.

کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی جزو دو کمیسیونی بود که چند نفر برای ریاست و معاونت در آن به رقابت می پرداختند، اما با رای گیری این کمیسیون عزیزه تراز یکی از دو عضو زن شورای شهر نتوانست کرسی رئیس یا معاونت کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی را از آن خود کند.

جواد زنجانی و عزیزه تراز دو نامزد ریاست کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی بودند که زنجانی با هفت رای در مقابل دو رای تراز به ریاست کمیسیون انتخاب شد و لیلا تقوی و عزیزه تراز دو کاندیدای معاونت کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی بودند که تراز با آرای مشابه ریاست کمیسیون از انتخاب به عنوان معاون کمیسیون باز ماند و این سمت به لیلا تقوی رسید.

رقابت سنگین برای ریاست دو کمیسیون فرهنگی و رسیدگی به شکایات

همچنین علیرضا عبدالهی بدون هیچ رقیبی به ریاست کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری تکیه کرد و نادر فرزانه با هفت رای اعضا گوی رقابت را از تراز که تنها دو رای آورده بود، ربود و معاون کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر شد.

کمیسیون بهداشت و محیط زیست نامزدی برای ریاست و معاونت نداشت که بار هم همانند سال گذشته لیلا تقوی رئیس و علیرضا عبدالهی به عنوان معاون این کمیسیون انتخاب شدند.

مدیریت کمیسیون امور بانوان به دو خانم عضو شورای شهر سپرده شد و طی آن عزیزه تراز رئیس کمیسیون و لیلا تقوی معاون وی در کمیسیون امور بانوان انتخاب شد.

کمیسیون پیگیری و رسیدگی به شکایات دومین کمیسیونی بود که هم برای ریاست و هم برای معاونت آن رقابت تنگاتنگی بود. در انتخابات این کمیسیون جواد زنجانی با پنج رای به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد و لیلا تقوی با سه رای و عزیزه تراز با دو رای نتوانستند به کرسی ریاست کمیسیون پیگیری و رسیدگی به شکایات تکیه کنند.

برای معاونت کمیسیون پیگیری و رسیدگی به امور شکایات ابتدا عزیزه تراز تنها نامزدی این کرسی بود، اما وقتی لیلا تقوی برای این عنوان نامزد شد، تراز که نتوانسته بود در سه کمیسیون دیگر رأی لازم را برای ریاست و معاونت کسب کند از رقابت با تقوی انصراف داد تا تقوی به عنوان معاون کمیسیون پیگیری و رسیدگی به شکایات انتخاب شود و تراز در حسرت رای اعضای شورای شهر برای تکیه بر برخی از کرسیهای کمیسیون پارلمان محلی بماند.

کمیسیون اصلاح الگوی مصرف نهمین کمیسیون از کمیسیونهای 10گانه شورای شهر بود که نادر فرزانه پیشنهاد حذف این کمسیون و جایگزین کمیسیون تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را داد که مورد موفق اعضای شورا قرار نگرفت و لیلا تقوی به عنوان رئیس و سالار شاکر به عنوان معاون این کمیسیون انتخاب شدند.

در پایان انتخابات کمیسیونهای 10گانه جواد زنجانی که سابقه حضور در جبهه و ایثارگری دارد به عنوان رئیس کمیسیون امور ایثارگران انتخاب شد.