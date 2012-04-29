محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که طرح جامع مدیریت پسماند استان البرز باید پیگیری شود تصریح کرد: طرح جامع مدیریت پسماند استان البرز نیازمند یک جلسه اختصاصی و بحث و بررسی بیشتر است.

وی با بیان اینکه باید راهکارهای مناسبی برای توسعه فضای سبز استان در نظر گرفته شود، اضافه کرد: یکی از راهکارها این است که نظام مهندسی استان پروانه پایان کار به بعضی از پروژه از جمله فرودگاه پیام تا زمانی که اطراف طرح خود را درختکاری نکرده اند داده نشود.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستور العمل اجرای چنین راهکارهایی به استان ها ابلاغ شده است ولی به صورت جدی پیگیری و اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و 500 واحد صنعتی در استان البرز وجود دارد، اظهار داشت: طی سال گذشته 5 روز هوای استان البرز ناسالم بود که همین پنج روز اضافی است.



نهضت درختکاری باید عام و فرهنگ سازی شود



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: نهضت درختکاری باید عام و فرهنگ سازی شود و بحث فرهنگ سازی باید یکی از اولویت ها قرار گیرد.



وی با تاکید بر اینکه باید از تردد خودروهای فرسوده در کشور جلوگیری شود، اضافه کرد: برای این امر باید جرایم سنگین در نظر گرفته شود.

