دانشگاه باید سربازانی برای تولید ملی تربیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مروتی ظهر شنبه در مراسم هفته پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز وظیفه اصلی مراکز علمی و دانشگاهی را تحول در آموزش و پژوهش عنوان کرد و افزود: باید در دانشگاه افرادی تربیت کنیم که تولید ملی را بالا ببرند و با انجام پژوهش، کیفیت تولیدات را ارتقا بخشند.

مروتی، نقش دانشگاه را در تربیت نیروی انسانی پررنگ دانست و اظهار کرد: نهاده های دانشگاه شامل سرمایه های فیزیکی، مالی و نیروهای انسانی است که دانشجویان پراهمیت ترین قسمت آن را تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: اگر تصمیم بر آن است که از دانشگاه به عنوان یک پتانسیل قدرتمند برای توسعه همه جانبه استفاده شود، بایستی با ایجاد اصلاح و بهبود سیاستها، محصولات دانشگاهی را برای خدمت رسانی در راستای توسعه یابی منابع انسانی مهیا کرد.



رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: گرچه دانشگاه ها تنها اماکن سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع انسانی نیستند، اما باید پذیرفت که توسعه و پیشرفت عمدتاً مرهون متخصصان دانشگاهی است.



مروتی، فارغ التحصیلان دانشگاهی را ثروت ملی و نیروی بالقوه ای توصیف کرد که در آفرینش سرمایه ها، بهره‌گیری موثر از منابع طبیعی، گسترش صنعت، رشد و ارتقای کشاورزی، اجرای مدیریتهای راهبردی، فعال سازی کشور در عرصه بازرگانی خارجی و در نهایت رفاه جامعه، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.



وی یادآور شد: امروزه دانشگاه ها دیگر به عنوان نیروی مهم در اقتصاد، جزایر مستقل دانش تلقی نمی شوند بلکه به عنوان منبع درآمد، اشتغالزایی و رفاه مطرح هستند که پشتیبانی از توسعه اقتصادی محلی و منطقه ای را به عهده دارند و افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیتهای صنعتی، تجاری و اشتغالزایی به نقش کارآفرینی دانشگاه ها وابسته است.



مروتی با ارائه گزارشی از وضعیت موجود کشور به ویژه در حوزه اقتصادی و دلایل نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران با 56 درصد منابع انسانی، 16درصد امکانات فیزیکی و 28 درصد منابع طبیعی حدود 15.9 درصد از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با 67 درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 17 درصد منابع طبیعی، بیش از 79.6 درصد تولید ثروت جهانی را از آن خود کرده اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه است.



رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز برخورداری از انباشت سرمایه انسانی و نیروی کارمتخصص، برخورداری از منابع طبیعی غنی و منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، نسبت بالای جمعیت جوان در دوران سند چشم انداز و برخورداری از زیرساختهای فیزیکی و اقتصادی مناسب را از جمله نقاط قوت کشور ایران عنوان کرد و گفت: در مقابل این امتیازات، ساختار توزیع نابرابر و پتانسیل تورمی آن در اقتصاد ایران، فرار مغزها و سرمایه دسترسی محدود به حقوق مالکیت، تعامل ضعیف با اقتصاد جهانی، تخریب محیط زیست به واسطه فقر، دسترسی به حقوق مالکیت و حضور سازمانهای شبه دولتی در عرصه های اقتصادی از جمله مهمترین نقاط ضعف می توان نام برد.