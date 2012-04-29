خراسان شمالی؛ داروخانه گیاهی ایران/ کاشت گیاهان دارویی در مرحله شعار

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع گیاهان دارویی خراسان شمالی حدود 120 گونه، جزء گیاهان دارویی بوده و برخی از این گیاهان نیز محصول خاص و بومی خراسان شمالی محسوب می‌شوند.

این تنوع و رویش طبیعی گیاهان دارویی به علت شرایط اقلیمی خاص این استان و وضعیت توپوگرافی منطقه است.

سالیان درازی است که بهره وری اقتصادی از این موهبت الهی تنها به چینش سنتی گیاهان دارویی از عرصه‌های منابع طبیعی استان، توسط دامداران و روستانشینان اکتفا شده است.

آمارهای ارائه شده در زمینه میزان این بهره برداری سنتی، ضد و نقیض و گاه غیرواقعی است چرا که برآورد آمار دقیق میزان گیاهان دارویی استحصالی از عرصه‌های طبیعی کار ساده‌ای نیست.

ناگفته نماند حتی همین میزان اندک گیاهان دارویی استحصالی نیز به دلیل فقدان صنایع تبدیلی به صورت خام از استان خارج می‌شود.

در سال‌های اخیر، شعار توسعه صنایع تکمیلی در خراسان شمالی از زبان مسئولان مختلف استان شنیده می‌شود، شعاری که قرار است بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی مانند انگور، سیب، داروهای گیاهی و ... تحقق یابد.

آنچه مشخص است برای ایجاد صنایع تکمیلی، قبل از هر چیز میزان تولید محصول اولیه و راهکارهای افزایش تولید باید مد نظر قرار گیرد.

در حوزه گیاهان دارویی اگر چه از نظر ظرفیتی دورنمای روشنی در استان وجود دارد اما در مقام عمل و برنامه‌های مسئولان مرتبط، آینده چندان روشنی دیده نمی‌شود.

عطاری بزرگ طبیعت در خراسان شمالی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حدود 120 گونه گیاه داوریی مختلف در استان شناسایی شده که در صورت بهره برداری صحیح و نیز توسعه کشت صنعتی این گیاهان، علاوه بر سودآوری، اشتغال تعداد زیادی از جوانان نیز فراهم می‌شود.

موسی صابری افزود: آنغوزه، باریجه، گون، کتیرا، کندل، بومادران، افسطین، کاسنی، خاکشیر اصل، کاکوتی (آنخ)، شیرین بیان، مریم گلی، زرشک و زیره سیاه از جمله گیاهان دارویی شاخص خراسان شمالی هستند.

وی در ادامه گفت: بهره برداری از گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی استان، تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و بر اساس برآوردها در یک دوره 3 ساله حدود 25 تن انواع محصولات دارویی و صنعتی از جمله کتیرا، باریجه و... از رویشگاه‌های دارای طرح مصوب استان برداشت شده است.

صابری گیاهان دارویی را از لحاظ بهره برداری به 3 دسته مجاز، مجاز مشروط و غیرمجاز تقسیم کرد و اظهار داشت: بابونه، شاتره و زالزالک از جمله گیاهان مجاز بوده که بهره برداری از آن‌ها نیازمند اخذ مجوز نیست.

وی بهره برداری از گیاهانی چون باریجه، گون و کتیرا را نیازمند اخذ مجوز بیان کرد و افزود: در حال حاضر بهره برداری از گیاهانی همچون گل و پیاز لاله واژگون، ریشه ختمی، زنبق و کاسنی به علت بهره برداری بی رویه و عدم نظارت کافی در سالیان گذشته کاملا ممنوع اعلام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، گیاهان دارویی و صنعتی را جزء ذخایر زیستی خراسان شمالی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه اداره منابع طبیعی حفاظت از این ذخایر بوده و نباید با هدف سودآوری، آسیب رسانی به طبیعت توجیه شود.

معادله سه مجهولی گیاهان دارویی در خراسان شمالی

برداشت سالیانه تنها 10 تن انواع گیاهان دارویی در خراسان شمالی آن هم فقط از عرصه‌های خدادادی، هیچ تناسبی با ظرفیت‌های عظیم طبیعی این استان ندارد.

به نظر می‌رسد مسئله گیاهان دارویی خراسان شمالی به یک معادله سه مجهولی تبدیل شده است، معادله‌ای که در یک وجه آن منابع طبیعی استان با داشته‌های طبیعی گیاهان دارویی قرار دارد و برداشت از این محصولات را به درستی و بنا بر تصمیمی عقلانی، مشروط و محدود کرده است.

وجه دوم این معادله، روستاییان و بهره برداران سنتی این محصولات هستند که در فصول برداشت به سراغ عرصه‌های طبیعی رفته و گاه با بهره برداری‌های غیراصولی تیشه به ریشه گیاهان دارویی می‌زنند که اگر فعالیت‌های بازدارنده اداره منابع طبیعی استان نبود بسیاری از گیاهان دارویی خراسان شمالی به سرنوشت فعلی لاله واژگون، ریشه ختمی، زنبق و کاسنی دچار می‌شدند.

البته برای مردمی که در رده آخر میزان درآمد کشور قرار دارند شاید همین بهره برداری‌های سنتی نیز ممر درآمدی باشد.

وجه سوم این معادله نیز سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به عنوان نهاد متولی گسترش کاشت گیاهان دارویی و صنعتی است.

توسعه و گسترش کشت و کاری که از طریق آن می‌توان علاوه بر جلوگیری از تخریب طبیعت، سبب بهبود وضع زندگی روستانشینان و محرومان جامعه نیز شد.

کاشت گیاهان دارویی در خراسان شمالی همچنان در مرحله شعار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان تنها «زیره» به عنوان گیاهی دارویی کاشت می‌شود بیان کرد: از مجموع 310 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان تنها 0.3 درصد این اراضی زیر کشت گیاه دارویی زیره قرار دارد.

حیدر نامور کاشت گیاه زیره را از جمله فعالیت‌های سنتی کشاورزی در خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: این گیاه بیشتر به عنوان ادویه جات و چاشنی غذایی مصرف می‌شود.

وی با تایید اینکه در استان کاشت گیاهان دارویی به معنای داروگیاهی و صنعتی رواج چندانی ندارد گفت: بزرگ‌ترین مانع برای گسترش کاشت این گیاهان، عدم فرآوری و صنایع تبدیلی آن است.

نامور اراضی کشاورزی خراسان شمالی را برای کاشت گیاهان دارویی بسیار مناسب دانست و تصریح کرد: بسیاری از این گیاهان دارویی با نیاز آبی اندک، در مزارع دیم استان، قابل کاشت هستند.

وی در مورد حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از کاشت گیاهان دارویی افزود: این سازمان همانند خدمات حمایتی از سایر محصولات، خدمات مشاوره، بیمه و توزیع کود یارانه‌ای را برای کاشت این گیاهان در نظر گرفته است.

بر اساس برآورد کارشناسان گیاهان دارویی، میزان سودآوری این محصولات بیش از 4 برابر کاشت گندم، جو و یا سایر غلات مرسوم است.

در چنین شرایطی با توجه به مشکلات کم آبی خراسان شمالی و نیز با نگاهی کوتاه به میزان بسیار کم محصول تولیدی در اراضی دیم استان به نظر می‌رسد کاشت گیاهان دارویی توجه و حمایتی بیش از ارائه راهنمایی و مشاوره طلب می‌کند.

به گزارش خبرنگارمهر، خراسان شمالی داروخانه گیاهی بالقوه ایران است و لازم است مسئولان مربوطه برای به فعلیت رساندن این ظرفیت عظیم، وارد عمل شوند.

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