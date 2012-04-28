پرده برداری از پلاک های شناسایی فنی بزرگراه های تهران ؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر،مازیار حسینی با بیان این که شناسنامه فنی شامل وضعیت کیفیت روسازی بزرگراه ها و مسائل ایمنی است گفت: شناسنامه فنی بزرگراه هاهمانند نوار قلب ، وضعیت بزرگراه ها را به نمایش می گذارد .

وی در خصوص کاربری شناسنامه فنی بزرگراه ها گفت : زمانی که قرار است اقدامی برای کیفی سازی بزرگراه انجام شود نیازمند برسی و برآورد است ،چراکه بودجه در نظر گرفته شده باید بیشترین بازده و بهترین کیفیت را داشته باشد به همین دلیل به منظور اجرای بهتر، دقیقتر و سریعتر کار ، تقسیم بندی های فنی و اقدامات مورد نیاز بزرگراه تعیین شده و در شناسنامه فنی ثبت می شود.

وی افزود : با داشتن این شناسنامه فنی می توان گفت در کدام نقطه از کدام بزرگراه ، چه آسیبی وجود دارد و نیازمند چه اقدامی است و در یا در کدام قطعه آسیبی وجود ندارد.

حسینی ادامه داد : دراین راستا همه بزرگراه ها قطعه بندی شده و صاحب کد شناسایی با ذکر خصوصیات خواهد بود .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این پلاک های شناسایی در کنار گاردیل بزرگراه ها نصب خواهد شد گفت : در ماه جاری ، عملیات نصب پلاک ها آغاز خواهد شد.