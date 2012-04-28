شوراها در انتخاب شهرداران کارآمد و قوی دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی عصر شنبه در همایش روز ملی شوراها که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: شوراها به عنوان مجالس محلی می توانند در انعکاس مشکلات مردم به مسئولان و کمک به تسریع در حل آنها نقش بسیار کارآمدی ایفا کنند.



وی افزود: توسعه و عمران استان و شهرها و مناطق مختلف در گرو همکاری همه جانبه مردم و مسئولان است و با تعامل منطقی و پرداختن به نیازهای اساسی شهرها می توان رضایت مردم را جلب کرد.



حسینی یادآور شد: با تقویت شوراها و سپردن وظایف پیش بینی شده در قانون می توان فرصت بیشتری برای نمایندگان مجلس فراهم کرد تا به مسائل کلان کشور و قانون گذاری همت کنند.



حسینی انتخاب شهردارانی کارآمد و متعهد را لازمه پیشرفت عمرانی شهرها دانست و یادآور شد: شوراها باید افرادی متعهد، متخصص، کاربلد و شجاع را به عنوان شهردار انتخاب کنند و با دادن اختیارات لازم به توسعه شهری شتاب بخشند.



منتخب مردم قزوین در مجلس نهم تصریح کرد: با مشکلات واحدهای صنعتی استان آشنا هستیم و ریشه آنها شناسایی شده است که امیدواریم با همکاری و مساعدت استاندار، مدیران کارخانه ها و سایر مسئولان ذیربط بتوانیم امسال راهکارهای عملی برای حل آنها پیدا کنیم.

کاظمی نماینده شوراهای استان در شورای عالی استانهای کشور هم در این همایش در خصوص دستاوردهای شوراهای اسلامی در سه دوره فعالیت، ضرورت تداوم آموزش اعضا، واگذاری وظایف قانونی و مشکلات اجرایی مطالبی بیان کرد.

در این مراسم از شوراهای نمونه استان تجلیل شد.