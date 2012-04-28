انتقاد از اقدامات جنون آمیز آل خلیفه/ رژیم بحرین از نماینده سنی انتقام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "آیت الله شیخ عیسی قاسم" روحانی معروف بحرینی تاکید کرد: رژیم با تشدید سرکوب مردم و اصرار به بازداشت آنها هنگام برگزاری مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک نشان داد که به دنبال افزایش بحران است.

شیخ عیسی قاسم بیان کرد: رژیم بحرین با اصرار بر اقدامات امنیتی و کشتار مردم رفتار جنون آمیز از خود نشان داده است و به دنبال کشتن عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری بحرین است.

وی افزود: اصرار به قتل الخواجه و اعمال شکنجه و نادیده گرفتن آزادی بیان نشانه توهین مسئولان رژیم بحرین به ملت این کشور است.

آیت الله قاسم اظهار داشت : ایجاد فضای رعب و وحشت، ادامه بازداشت، حملات به منازل مردم و خشونت آفرینی ثبات به دنبال نمی آورد و پیروزی نهایی از آن مردم است.

وی ضمن انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات آل خلیفه بیان کرد: چرا درقبال ظلمی که به مردم بحرین می شود همه ساکت هستند؟ مگر گناه این ملت چیست؟ آیا جز این است که خواسته ای مشروع دارند؟

خبر دیگر اینکه اسامه التمیمی نماینده بحرینی که سه روز قبل انتقادهایی از رژیم کرده بود از یک ترور جان به در برد.

منابع آگاه گزارش دادند: التمیمی از سوی افراد مسلح هدف گلوله قرار گرفت، اما آنها توفیقی در ترور وی به دست نیاوردند.انگشت اتهام در این میانه به سوی خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین نشانه رفته است، زیرا التمیمی وی را مسئول بحران این کشور معرفی کرده بود.

شایان ذکر است که اسامه التمیمی سه روز قبل در داخل مجلس بحرین از خلیفه بن سلمان خواسته بود که از قدرت کناره گیری کند و پستش را به دیگران واگذار کند.خلیفه بن سلمان شبه نظامیان در اختیار دارد که در قتل، آدم ربایی و شکنجه ید طولایی دارند.پیشتر شبکه العالم از ترور این نماینده منتقد آل خلیفه خبر داده بود.