تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1391 مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1433 و برابر است با بیست و نهم آوریل سال 2012 میلادی.
- چهل و سومین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی بزرگسالان آسیا امروز هم در شهر پیاپونگ تائک کرهجنوبی پیگیری میشود که نواب نصیرشلال در گروه A دسته 105 کیلوگرم روی تخته میرود.
- نشست خبری کارلوس کیروش ساعت 16 امروز در تالار جلسات آکادمی ملی فوتبال برگزار میشود.
- مسابقات فوتسال قهرمانی غرب آسیا امروز با انجام دیدارهای زیر در سالن غدیر ارومیه پیگیری خواهد شد:
* ایران - فلسطین، ساعت 16
* اردن - کویت، ساعت 18
- هفته سی و ششم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* رئال مادرید - سویا
* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو
* مالاگا - والنسیا
* رئال بتیس - آتلتیکومادرید
* رایووایهکانو - بارسلونا
- هفته سی و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* بولونیا - جنوآ
* سیهنا - میلان
* نوارا - یوونتوس
* لچه - پارما
* اینتر - چزهنا
* آتلانتا - فیورنتینا
* اودینزه - لاتزیو
- هفته سی و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* چلسی - کوئینزپارک رنجرز
* تاتنهام - بلکبرن
- تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با النصر امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا صبح امروز راهی امارات میشود.
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