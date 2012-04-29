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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری رقابت‌های فوتسال قهرمانی غرب آسیا با رویارویی تیم‌های ایران و فلسطین و ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه سال 1391 مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1433 و برابر است با بیست و نهم آوریل سال 2012 میلادی.

- چهل و سومین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا امروز هم در شهر پیاپونگ تائک کره‌جنوبی پیگیری می‌شود که نواب نصیرشلال در گروه A دسته 105 کیلوگرم روی تخته می‌رود.

- نشست خبری کارلوس کی‌روش ساعت 16 امروز در تالار جلسات آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتسال قهرمانی غرب آسیا امروز با انجام دیدارهای زیر در سالن غدیر ارومیه پیگیری خواهد شد:
* ایران - فلسطین، ساعت 16
* اردن - کویت، ساعت 18

- هفته سی و ششم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* رئال مادرید - سویا
* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو
* مالاگا - والنسیا
* رئال بتیس - آتلتیکومادرید
* رایووایه‌‎کانو - بارسلونا

- هفته سی و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* بولونیا - جنوآ
* سیه‌نا - میلان
* نوارا - یوونتوس
* لچه - پارما
* اینتر - چزه‌نا
* آتلانتا - فیورنتینا
* اودینزه - لاتزیو

- هفته سی و ششم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* چلسی - کوئینزپارک رنجرز
* تاتنهام - بلکبرن

- تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با النصر امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا صبح امروز راهی امارات می‌شود.

کد مطلب 1587895

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