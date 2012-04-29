تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه سال 1391 مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1433 و برابر است با بیست و نهم آوریل سال 2012 میلادی.

- چهل و سومین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا امروز هم در شهر پیاپونگ تائک کره‌جنوبی پیگیری می‌شود که نواب نصیرشلال در گروه A دسته 105 کیلوگرم روی تخته می‌رود.

- نشست خبری کارلوس کی‌روش ساعت 16 امروز در تالار جلسات آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتسال قهرمانی غرب آسیا امروز با انجام دیدارهای زیر در سالن غدیر ارومیه پیگیری خواهد شد:

* ایران - فلسطین، ساعت 16

* اردن - کویت، ساعت 18

- هفته سی و ششم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* رئال مادرید - سویا

* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو

* مالاگا - والنسیا

* رئال بتیس - آتلتیکومادرید

* رایووایه‌‎کانو - بارسلونا

- هفته سی و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بولونیا - جنوآ

* سیه‌نا - میلان

* نوارا - یوونتوس

* لچه - پارما

* اینتر - چزه‌نا

* آتلانتا - فیورنتینا

* اودینزه - لاتزیو

- هفته سی و ششم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* چلسی - کوئینزپارک رنجرز

* تاتنهام - بلکبرن

- تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با النصر امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا صبح امروز راهی امارات می‌شود.