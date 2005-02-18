روابط ما با ايران راهبردي است نه ائتلافي

به گزارش خبرگزاري مهر، وليد المعلم درگفتگو با روزنامه الحيات گفت : روابط ايران و سوريه راهبردي است اما به معناي ائتلاف عليه طرف ثالث نيست .



وي گفت فراخواني مارگريت اسكابي سفير آمريكا در دمشق به واشنگتن چه بسا ابعاد مثبتي هم داشته باشد .



اظهارات معلم پس از اظهارات عماد مصطفي سفير سوريه در واشنگتن صورت مي گيرد كه هرگونه رويكرد در نزد سوريه براي ايجاد پيمان بر ضد آمريكا را تكذيب كرد.



وي به شبكه سي ان ان گفت: سوريه براي بهبود روابط با واشنگتن تلاش مي كند و براي تشكيل ائتلاف بر ضد هيچ كس بويژه بر ضد آمريكا تلاش نمي كند .



محمد ناجي عطري نخست وزير سوريه در جريان سفر به ايران خواستار تشكيل ائتلاف مشترك عليه تهديدهاي خارجي عليه دمشق و تهران شد.

