به گزارش خبرنگار مهر زهره الهیان عصر امروز در همایش جبهه متحد اصولگرایان که با حضور اعضای شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد با بیان اینکه بیش از 23 هزار شرکت کارفرمایی می توانند بار نظام جمهوری اسلامی را به دوش بکشند گفت: در سال حمایت از تولید ملی کار و ‏سرمایه ایرانی باید توجه جدی به تشکل های کارفرمایی داشته باشیم که در عرصه کار، تلاش و سرمایه پیشرو هستند.‏

وی با بیان اینکه قانون، تکلیف همه چیز از جمله بحث خصوصی سازی، اصل44 قانون اساسی و قانون خدمات کشوری را در دفاع از ‏حقوق کارگر و کارفرما مشخص کرده است اظهار داشت: در آستانه روز کارگر با مصوبه امروز دولت تکلیف جمع زیادی از کارگران نامشخص است لذا وظیفه نمایندگان مجلس حمایت از این کارگران و کارفرمایان متضرر شده است.‏

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نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی جزء توانمندی های ارزشمند اقتصاد کشور هستند گفت: این شرکت‌ها در راستای ایجاد کار و ‏اشتغال قدم برداشته اند و بدون آنها حرکت در این مسیر سخت است.‏

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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند گفت: لذا معتقدم برای شکوفایی اقتصاد کشور، توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک که ‏موجب پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می شود ضرورت دارد. چرا که کشورهای پیشرفته با همین راهبرد توانسته اند به موفقیت برسند.

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الهیان با اشاره به اینکه حمایت از تشکل های کارآفرینی و کارفرمایی وظیفه نمایندگان مجلس اظهار داشت: به همین دلیل در مجلس هشتم ‏فراکسیون سازمان های مردم نهاد تاسیس شد تا گامی در راستای شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود.