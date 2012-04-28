به گزارش خبرنگار مهر زهره الهیان عصر امروز در همایش جبهه متحد اصولگرایان که با حضور اعضای شرکتهای خدماتی و پشتیبانی در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد با بیان اینکه بیش از 23 هزار شرکت کارفرمایی می توانند بار نظام جمهوری اسلامی را به دوش بکشند گفت: در سال حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی باید توجه جدی به تشکل های کارفرمایی داشته باشیم که در عرصه کار، تلاش و سرمایه پیشرو هستند.
وی با بیان اینکه قانون، تکلیف همه چیز از جمله بحث خصوصی سازی، اصل44 قانون اساسی و قانون خدمات کشوری را در دفاع از حقوق کارگر و کارفرما مشخص کرده است اظهار داشت: در آستانه روز کارگر با مصوبه امروز دولت تکلیف جمع زیادی از کارگران نامشخص است لذا وظیفه نمایندگان مجلس حمایت از این کارگران و کارفرمایان متضرر شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی جزء توانمندی های ارزشمند اقتصاد کشور هستند گفت: این شرکتها در راستای ایجاد کار و اشتغال قدم برداشته اند و بدون آنها حرکت در این مسیر سخت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند گفت: لذا معتقدم برای شکوفایی اقتصاد کشور، توجه به بنگاههای اقتصادی کوچک که موجب پیشرفت بنگاههای اقتصادی بزرگ می شود ضرورت دارد. چرا که کشورهای پیشرفته با همین راهبرد توانسته اند به موفقیت برسند.
الهیان با اشاره به اینکه حمایت از تشکل های کارآفرینی و کارفرمایی وظیفه نمایندگان مجلس اظهار داشت: به همین دلیل در مجلس هشتم فراکسیون سازمان های مردم نهاد تاسیس شد تا گامی در راستای شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود.
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