به گزارش خبرنگار مهر،مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها گفت: شورا یک نهاد مقدس است که ریشه در قرآن دارد و روایت بسیاری داریم که بر نقش شورا در جامعه تاکید شده است. در‌‌ همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی کسانی که به نگارش قانون پرداختند توجه ویژه‌ای به بحث شورا داشتند و در فصل هفتم قانون اساسی آمده است که شورا یکی از ارکان تصمیم گیری کشور است.

وی اضافه کرد:شوراها با وجود تمام کاستی ها و کمبودها کار خود را به خوبی ادامه دادندو یکی از ارکان تصمیم گیری کشور هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه، همانطور که رهبری و رئیس جمهور به شورا‌ها توجه خاصی داشته‌اند امیدواریم این توجه‌ها در بدنه وزارت کشور هم رخ بنماید و روزی را شاهد باشیم که به شورا‌ها توجه جدی شود.

چمران با اشاره به اینکه متاسفانه شورا‌ها از محدودیت امکانات و بودجه رنج می‌برند ؛گفت: بسیاری از شهرداری‌ها هستند که نتوانستند حقوق 2 تا 3 ماه کارگران خود را پرداخت کنند. یکی از مشکلات شوراها و شهرداریها نبود درآمد پایدار است و مردم که در شهر و روستا زندگی می کنند اولین برخوردشان با شوراها و شهرداریها و دهیاریها است و شوراها پیشانی کشور است و هر خدمتی که به شوراها شود خدمت به کشور است.

وی گفت: بحث کمبود امکانات را تاجایی شاهدیم که اعضای شورای شهر و روستا خانه های خود را دفتر کار خود کرده اند. اینکه ما می‌گوییم جایگاه شورا ارتقاء یابد یعنی که از ظرفیت شوراها برای اداره کشور بهره‌مند شویم.

چمران در ادامه با اشاره به اینکه رئیس جمهور در یکی از جلسات شورای عالی استانها حضور یافت و اعلام کرد که ما می خواهیم کار های مردم را به مردم بسپاریم،اظهار داشت:شوراها همین مردم هستند بنابراین کارهای مردم را به شوراها بسپارید.

وی در خاتمه تصریح کرد: جلسه آتی روز چهارم خرداد ماه همایش ادواری روسای شوراهای استانها کشور در جزیره ابوموسی برگزار می‌شود؛این اقدام به این منظور صورت می‌گیرد که نشان دهیم وجب به وجب خاک کشورمان برای شوراها ارزشمند است و این ارزشمندی را در عمل نشان خواهیم داد.