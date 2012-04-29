حجت الاسلام منصور فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتکاف را یک فرصت خوب برای جوانان عنوان کرد و افزود: حضور جوانان در اعتکاف هجمه فرهنگی دشمن را علیه این قشر از جامعه خنثی می کند.

وی افزود: در مراسم اعتکاف باید از شخصیت های علمی و فرهنگی دعوت شود تا در مراسم اعتکاف رهنمودهای لازم را ارائه کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه زنجان، حضور روحانیون در مراسم اعتکاف را مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: بیان احکام و مطالب اعتقادی از سوی روحانیون و حضور آنها در بین جوانان زمینه مناسبی برای رشد و توسعه احکام دینی در بین جوانان دارد.

حجت الاسلام فرجی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف ویژه اساتید دانشگاه ها تاکید کرد: امسال در راستای برگزاری مراسم اعتکاف، طرح اعتکاف اساتید هم جزو برنامه است و خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد استقبال گسترده اساتید و خانواده های آن از این مراسم معنوی بودیم.

وی، اجرای طرح ضیافت اندیشه دانشجویی طی سال گذشته به میزبانی شهر مشهد مقدس را یادآور شد و افزود: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته سال گذشته استان زنجان رتبه اول در طرح ضیافت دانشجویی را به خود اختصاص داد.

حجت الاسلام فرجی، حضور پرشور و معنوی جوانان در مراسم اعتکاف را نشانگر ظرفیت بالای معنوی در میان جوانان عنوان کرد و گفت: اکثر معتکفان را جوانان تشکیل می‌دهند.