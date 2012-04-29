کشاورزان از حق بختگان هم نگذشتند/ پیش بینی ها درست از آب درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانیکه دریاچه بختگان به طور کامل خشک شد تا چند ماه پیش که موضوع اختصاص حقابه به میان آمد چند سالی می گذشت.

این چند سال مثال کابوسی بود که دریاچه بختگان را در خود غرق کرد و از آن سطحی آکنده از نمک ساخت.

بختگان طی این چند سال به نمکزاری تبدیل شده بود که محیط زیست منطقه را دچار بحران می کرد تا اینکه با اختصاص حقابه، جاری شدن آب در تالاب عملیاتی شد.

اما در ابتدای کار بود که کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با جاری شدن آب، کشاورزان در مسیر آن حقابه را برای مصارف کشاورزی خود بهره برداری می کنند.

کارشناسان تاکید کردند بودند که متولیان امور آب باید در این خصوص مراقبت لازم را به عمل آورند اما اکنون خبر می رسد که این اتفاق روی داده و کشاورزان از حقابه بختگان نیز نگذشتند تا میزان ورودی آب به تالاب خیلی ناچیز باشد.

رئیس پارک ملی بختگان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون حقابه دریاچه بختگان گفت: از چند روز قبل حقابه دریاچه رها شده اما در حال حاضر ورودی دریاچه ناچیز است.

علیرضا فرخی با انتقاد از برداشتهای غیرمجاز از حقابه بختگان اظهار داشت: حقابه ای که از سمت خرامه از طریق یک کانال به سمت دریاچه رها شده، کنترل نمی شود به گونه ای که کشاورزان از آن برداشت می کنند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در یک نقطه پنج تلمبه بر روی کانال مذکور نصب شده که از طریق این تلمبه ها کشاورزان آب برداشت می کنند.

رئیس پارک ملی بختگان در ادامه خواستار کنترل این مسئله از سوی سازمانهای مربوطه شد و بیان کرد: از سمت سد درودزن آب مناسبی که حقابه دریاچه است از طریق کانال به سمت دریاچه سرازیر می شود اما هرچقدر به بختگان نزدیک می شود میزان آب کاهش می یابد به گونه ای که ورودی حقابه به این دریاچه به صفر نزدیک است که در این راستا ضروری است جهادکشاورزی نظارت کند.

وی در ادامه بر نظارت دقیق پیرامون این مسئله از سوی مسئولان شهرستان خرامه تاکید کرد و افزود: میزان زیادی آب از سوی کشاورزان اطراف خرامه برداشت می شود که در صورت کنترل و مدیریت این موضوع می توان شاهد جاری شدن آب در دریاچه بختگان بود.

فرخی ادامه داد: در زمستان گذشته مقدار ناچیزی آب در دریاچه بختگان جاری شد اما پس از گذشت مدتی این میزان آب از بین رفت و دریاچه کاملا خشک شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دریاچه بختگان با وجود اینکه حقابه اش پرداخت شده همچنان با خشکی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس پارک ملی بختگان در رابطه با وضعیت دریاچه طشک گفت: وضعیت این دریاچه نسبت به بختگان مناسب تر است و مقداری آب در آن وجود دارد اما در صورتیکه حقابه دریاچه بختگان به طور کامل وارد دریاچه نشود طشک نیز خشک خواهد شد.