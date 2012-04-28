418 جلسه در دور سوم شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو به بیان عملکرد شورا پرداخت و عنوان کرد: تعداد کل جلساتی که در دور سوم شورای اسلامی شهر کرج برگزار شده است 418 جلسه، اعتراضات فرمانداری 143 و بررسی 3 هزار و 644 پرونده بوده است.

دادگو به برگزاری کمیسیونهای شورای سوم اشاره کرد و افزود: این کمیسیون ها شامل فرهنگی، بودجه و عمران است که به ترتیب 124، 210 و 186 کمیسیون در شورای سوم تشکیل شده است.

وی در ادامه بودجه سال 91 را 800 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: هدف و رویکرد شورا تحقق پذیری بودجه سال 91 بوده که البته با پیش درآمد کارها و فعالیت های عمرانی در شهر همراه خواهد بود.



این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم برنامه ریزی، کنترل و نظارت و تسریع در امور براساس اصل بودجه تاکید و بیان کرد: هم اکنون شورای سوم در واپسین سال عمر خود قرار گرفته و ضروری است تا بر مبنای بودجه سال 91 بسیاری از امور از جمله تکمیل طرح های نیمه تمام ، تملکات، کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز، ساماندهی بافت های فرسوده، اجرای طرح جامع حمل و نقل ترافیک و همچنین ساماندهی بیلبوردهای شهر در بوجود آوردن بستر و چهره ای فرهنگی در شهر توجه ویژه شود.

برون ‌رفت از جامعه توده ‌و‌ار حاصل تشکیل نهاد مردمی شوراها است

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج گفت: حاصل تشکیل نهاد مردمی شوراهای اسلامی برون رفت از جامعه توده وار و روی آوردن به جامعه مردم سالاری دینی است.

عزیز صدرنژاد با بیان این مطلب افزود: نهادینه شدن دموکراسی مردم سالاری را به نحو شایانی می توان در فعالیت شوراهای اسلامی یافت.

وی با اشاره به تعبیری از فعالیت شوراهای اسلامی گفت: فعالیت این نهادهای مردمی در واقع نمایی از همکاری و مشارکت دو سویه مردم و مسئولانی است که در قالب نمایندگان انتخابی مردم در سکان مدیریتی را بر عهده دارند.

این مسئول با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی، عنوان کرد: بر اساس قانون، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی صورت گیرد همانطور که بر این اساس شوراها نیز از ارکان مهم تصمیم گیری در اداره امور کشور شناخته شده اند.



خرد جمعی نقش موثری در مدیریت امور دارد

دبیر شورای شهر کرج گفت: شکل گیری نهاد شورا بر مبنای بهره گیری از خرد جمعی میسر شد که این امر بی شک می تواند مدیریت امور را در مسیر مطلوب به سرانجام نهایی برساند.



حمیدرضا ابوالحسنی اظهارداشت: اصل شوراها در انقلاب و قانون اساسی ما نهادینه شده و مردم با فرهنگ شورایی آشنا هستند.

وی افزود: 41 سال از استقرار نهاد شوراها در کشور می گذرد و طی این سال ها ، شوراهای شهر و روستا با وجود نوپا بودن و تجربه جدید مدیریتی و نظارتی در اداره شهرها و روستاها منشأ خدمات و تحولات گسترده و ماندگاری شده اند.

ابوالحسنی با اشاره به دلایل اصلی تشکیل شوراها خاطرنشان کرد: فلسفه شکل گیری شوراها در واقع ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای بهتر امور است که خوشبختاه این امر به خوبی به ثمر نشسته است.



شوراها همنوایی با مردم سالاری در نظام اسلامی است

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و بوجه شورای اسلامی شهر کرج در تعریفی از شورا، گفت: تشکیل شوراهای اسلامی شهر مبتنی بر حرکتی آگاهانه با عنوان مردم سالاری در نظام اسلامی است.

رضا شریفی ضمن تبریک سالروز تاسیس شوراها، تشکیل این نهاد را کاملا مردمی و در راستای برآوردن نیازهای زندگی شهروندی خواند و افزود: انتفاع شهر و جلب حداکثری رضایت شهروندی در گرو فعالیت نهادی به نام شورا است که مردم با نگاهی مثبت وآگاهانه اعضای آن را به عنوان نماینده قانونی خود انتخاب کرده اند.

وی با بیان اینکه تاسیس شورای های اسلامی در شهر ها از برنامه های مهم انقلاب اسلامی بوده است، بیان کرد: نظارت بر امور شهری امری مهم و حساس است و از آنجایی که حضور همه مردم برای این امر ممکن و منطقی نیست، کارگزاران نظام در روزهای آغازین انقلاب اسلامی پیرو مصوبه شورای انقلاب با تلاش جهاد سازندگی اقدام به تشکیل شوراهای اسلامی کردند.



ضرورت توجه به کمیسیون های فرهنگی به عنوان کمیسیون پایه/ شورای سوم شورای بدون انحلال

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت توجه به کمیسیون های فرهنگی به عنوان کمیسیون پایه تاکید کرد.

عبدالله پورمظاهری در آیین گرامیداشت شوراهای استان البرز با بیان این مطلب، نقش کمیسیون فرهنگی را در پیشبرد امور فرهنگی و همگرایی و وحدت رویه میان سایر دستگاه های فرهنگی را یادآور شد و گفت: نگرش کلان به مباحث فرهنگی در قالب فعالیت کمیسیون های فرهنگی باید به گونه ای باشد که در این کمیسیون ضمن برنامه ریزی برای انجام فعالیت های فرهنگی امکان برآوردهای تحلیل از آخرین وضعیت فرهنگی و بازتاب های این عرصه مهیا شود.

پورمظاهری با اشاره به نقش فرهنگ در جامعه اظهارداشت: کمیسیون های فرهنگی تاثیر گذاری و اشراف بیشتری بر مسائل و موضوعات مختلف دارند و این مهم از مسائلی است که ضرورت توجه به کمیسیون های فرهنگی به عنوان کمیسیون پایه را دو چندان می کند.