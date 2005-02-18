صدها هزار زائر حسيني در حال حركت به سمت كربلا هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، صدها هزار عراقي و غير عراقي خود را به كربلا مي رسانند تا امشب و فردا در كنار حرم امام حسين عليه السلام به مرثيه سرايي وعزاداري براي سالار شهيدان جهان بپردازند.



شهرهاي كاظيمن و سامراء و نجف اشرف نيز شاهد برپايي مراسم عزاداري و سوگواري سرور آزادگان جهان حضرت امام حسين عليه السلام است .



تدابير امنيتي در شهرهاي مقدس عراق به ويژه شهر كربلا از بيم حملات وحشيانه گروه هاي تروريستي به بالاترين سطح خود رسيده است .



از بغداد نيز خبر مي رسد هزاران تن از عزاداران حسيني امروز در خيابان هاي اين شهر در قالب دسته هاي سينه زني و زنجير زني در آستانه سالروز شهادت سرور شهيدان جهان به سوگواري پرداختند.



پيروزي قاطع شيعيان به عنوان اكثريت ملت عراق در انتخابات سراسري اين كشور پس از چندين دهه ظلم و ستم از سوي نمايندگان اقليت كه نماينده آن صدام ديكتاتور جنايتكار سابق اين كشور بود، نگراني ها درباره احتمال وقوع حملات تروريستي در سالروز تاسوعا و عاشوراي حسيني را به وجود آورده است.



سال گذشته در مراسم برپايي عاشوراي حسيني در كربلاي معلي گروه هاي تروريستي درجنايتي هولناك بيش از 170 زائر حسيني را به خاك وخون كشيدند.

