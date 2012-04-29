به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیق که در مجله زیست شناسی بقا منتشر شده است، نشان می دهد که جمعیت کوسه ها به شدت کاهش یافته و هرچه آنها به انسانها نزدیک تر شده اند تعداد کمتری از آنها باقی مانده است، به طوری که از نزدیک ترین جمعیت کوسه ها به انسانها تنها 100 کوسه باقی مانده است.

این گروه متشکل از هشت دانشمند، نتایج تحقیقات یک دهه ای زیر آب را در 26 جزیره اقیانوس آرام مورد بررسی قرار داده و به تراکم کوسه های ریف چون کوسه های طوسی، کوسه های خال مشکی و خال سیاه پی برده و اظهار داشته اند که در نقاطی که جمعیت انسان کاهش یافته تعداد کوسه ها و تولید مثل آنها افزایش یافته است.

براساس گزارش واشنگتن پست، نویسندگان این تحقیق اظهار داشتند که نتایج این تحقیقات نشان داده است که انسانها نسبت به عوامل اقیانوس شناسی یا شرایط زیستی تأثیر بسیار قوی روی فراوانی کوسه ها گذاشته اند.

در برخی از جزایری که تعداد قابل توجهی از انسانها در آن زندگی می کنند چون جزایر هاوایی تعداد کوسه ها در هر 2 کیلومتر مربع به سختی 26 کوسه زندگی می کند. در مناطق دور از دسترس تر برای انسانها چون جزایر شمال غربی هاوایی تعداد کوسه ها در هر 2 کیلومتر مربع به 337 کوسه می رسد.

تحقیقات انجام شده سال 2010 نیز که از سوی محققان بریتانیایی انجام شده بود نشان می داد جمعیت کوسه ها از دهه 1970 کاهش چشمگیری داشته است.

