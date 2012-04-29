محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به این سوال که سازمان ثبت احوال در جهت فرهنگ سازی و الگوسازی چه برنامه های فرهنگی را در دست اقدام دارد، صدور شناسنامه برای شهدا را یکی از برنامه های فرهنگی در دست اقدام سازمان ثبت احوال عنوان کرد و افزود: شهدا زنده هستند و روز شهادتشان به نوعی روز تولد دوباره شان در نظام خلقت است.

وی افزود: برای گرامیداشت شهادت شناسنامه هایی به عنوان نماد هر شهید در اختیار خانواده های آن ها قرار خواهد گرفت.

وی ایجاد گنجینه اسناد هویتی شخصیت های بزرگ محلی، شهر، و استان را از دیگر برنامه های فرهنگی این سازمان عنوان کرد و گفت: در این طرح سندهای سجلی شخصیت های برجسته علمی، دینی، سیاسی و شهدا را گرد آوری و در مکان مشخصی در معرض دید علاقمندان قرار می دهیم.

وی افزود: همچنین نظارت بر نامگذاری ها با توجه به غفلت ها و کوتاهی هایی که در این زمینه صورت می گیرد از دیگر برنامه های در دست اقدام این سازمان است ،زیرا انتخاب نام نیکو برای فرزندان از اولین توصیه های پیامبر اسلام (ص) است و گاهی نام هایی انتخاب می شوند که در شان شخصیتی و اجتماعی افراد نیستند.

ثبت احوال باید سازمانی یادگیرنده، خلاق و نظام مند باشد

رئیس سازمان ثبت احوال کشوردر ادامه درپاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بربیان برنامه ها و رویکرد آتی سازمان گفت: سازمان ثبت احوال کشور در چشم انداز آتی خود به دنبال سازمانی یادگیرنده، خلاق و نظام مند است.

محمد ناظمی اردکانی افزود: سازمان ثبت احوال باید به سمتی برود که خلاقیت در آن جاری شود، زیرا برخی از کارها در ثبت احوال همچون صدور شناسنامه برای فرزند خوانده دارای پیچیدگی هایی است که نیاز به راهکارهای جدید دارد.

وی گفت: سازمانی پیشرو است که به دنبال حل مشکلات و راه حل های جدید باشد.

ناظمی اردکانی گفت: ثبت احوال باید خود را بیشتر معرفی کند تا جایگاه اصلی خود را پیدا کند و با رویکردها و برنامه ریزی های جدیدی بتواند حساسیت مسئولین کشوری را جذب و از ظرفیت های و اعتبارات ملی و استانی استفاده و امر پیشرفت را تسریع کند.

وی گفت: کارکنان سازمان باید در راستای انجام وظیفه بهتر در زمینه تخصصی و عمومی به یادگیری بیشتر بپردازند که این امر سرمایه گرانقدری است، زیرا هرچه داناتر عمل کنند، سختی کار کمتر خواهد شد.