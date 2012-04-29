توریسم مذهبی؛ گنجینه ناشناخته گردشگری گلستان/ کارکردهای توریسم مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، وجود بیش از دو هزار مسجد، 120 بقاع و 180 امامزاده از جمله ظرفیتهای گلستان برای توسعه گردشگری مذهبی است.

از سوی دیگر سالانه گردشگران زیادی به گلستان سفر می کنند که می توان از این فرصت برای توسعه توریسم مذهبی در استان بهره گرفت.

به تاکید کارشناسان، اجرای طرح میقات الرضا (ع) می تواند نسخه شفابخشی برای رونق گردشگری مذهبی در گلستان باشد که لازمه بهره گیری از فرصت، تامین زیرساختها و امکانات مورد نیاز در اماکن مذهبی استان است.

طرح میقات‎الرضا (ع) با هدف استفاده و بهره‎مندی زائران از فرصت زمانی خود برای زیارت طراحی شده و در این راستا امامزادگانی که در مسیر مشهد مقدس قرار دارند این زمینه را برای زائران فراهم می‎کنند.

در اجرای این طرح بناست تمام امامزادگانی که در مسیر اصلی قرار دارند مورد توجه قرار گیرند و زیربناهای خدماتی، امکان اسکان زائران در امامزاده‎ها و برنامه‎های آموزش علمی نیز به زائران ارائه شود.

از مجموع امامزادگان گلستان هشت امزاده در مسیر اصلی واقع شده اند که برای اجرای طرح میقات الرضا (ع) نیازمند ساماندهی و تجهیز هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه گردشگری محور توسعه پایدار استان است، بر لزوم تامین زیرساختها و امکانات برای توسعه توریسم مذهبی در استان تاکید کرد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید سرمایه گذاری لازم روی مراکز تفریحی و توریستی استان صورت گیرد، زیرا این مناطق حلقه ها و زنجیرهای بهم پیوسته رونق توریسم است.

وی اظهار داشت: سالانه مسافران زیادی از استان عبور می کنند که باید از فرصت غنیمت گرفت و روی مراکز مذهبی و گردشگری استان کار کرد تا شاهد اقامت گردشگران در استان باشیم.

کارکردهای توریسم مذهبی

وی عنوان کرد: توریسم مذهبی کارکردها و ساختارهایی دارد که باید به آن توجه شود و از جمله این کارکردها توسعه و تجهیز اماکن مذهبی است.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: باید از یکسو امکانات لازم در امامزادگان و بقاع مذهبی استان فراهم شود و در کنار بحث مذهبی به مقوله تفریحی و امکانات این مراکز نیز توجه شود.

وی یادآورشد: همچنین برخی بناهای مذهبی استان راههای دسترسی مناسبی ندارند که می توان با ایجاد زیرساختهای لازم و راه های دسترسی زمینه توجه به آنها را ایجاد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: همه امکانات را باید فراهم کرد تا بناهای مذهبی به عنوان مکانهای مناسب فرهنگی، تفریحی و مذهبی شناخته شوند.

وی اظهار داشت: برخی اماکن مذهبی استان مانند مساجد و حسینیه ها دارای پیشینه تاریخی گرانسنگی هستند که می توان از آن بعنوان آثار فاخر فرهنگی نیز یاد کرد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: اگر تمام مقدمات در اماکن مذهبی تامین شود، این مراکز به عنوان سند محکم دینداری مردم منطقه مورد توجه همگان بویژه گردشگران قرار خواهند گرفت.

وی بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی تاکید کرد و افزود: مراکز تفریحی مانند دریا، جنگل، آبشار و ... به عنوان منابع عظیم خدادادی باید از نظر فرهنگی نیز مورد توجه متولیان امر قرار گیرند.

لزوم توجه به پیوست فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مراکز تفریحی می توانند در عین حال کارکرد دینی، فرهنگی و مذهبی داشته باشند که لازمه تحقق این هدف توجه به پیوست فرهنگی است.

وی عنوان کرد: از اینرو باید مهندسان و طراحان اماکن تفریحی و گردشگری همزمان با احداث بنا به بخش مذهبی و فرهنگی کار نیز توجه کنند و در کنار انتقال امکانات تفریحی به زیرساختهای فرهنگی و مذهبی اثر نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

ولی نژاد تاکید کرد: فرهنگ در مراکز تفریحی و گردشگری نباید فراموش شود، زیرا مردم منطقه با فرهنگ عجین بوده و ریشه های فرهنگی قوی دارند و با این نگاه می توانیم از ظرفیتهای توریسم مذهبی نیز نهایت بهره را ببریم.

مدیرکل اوقاف گلستان نیز از برپایی همایش میقات الرضا مهر 91در گرگان خبر داد و گفت: این طرح در استان های منتهی به خراسان رضوی مانند مازندران ،گلستان وسمنان ودر امام زاده هایی که در فاصله یک تا سه متری از جاده هستند اجرا می شود واین امامزادگان از لحاظ سرویس های بهداشتی وامکاناتی نظیر زائر سرا تجهیز می شوند.

حجت الاسلام سید محمد جواد رئوف سید نژاد اظهار داشت: این همایش در ابتدای مهر امسال در گلستان برپا می شود ودر قسمت اول اجرای طرح در سه امامزاده، عبد الله گرگان، آق امام آزادشهر ویحیی بن زید گنبد اجرا می شود.



10 امامزاده نوسازی و تجهیز می شود

وی با بیان اینکه در گلستان تا آخر سال 91 این سه امامزاده در گلستان تجهیز می شوند گفت:در استان گلستان در مجموع 10امامزاده در این طرح تجهیز می شوند.



رئوف سید نژاد در ادامه با بیان اینکه 120امامزاده در گلستان وجود دارد گفت: سال 90 مبلغ 10میلیارد ریال نذورات مردم از کل امامزادگان استان بود و در سال 91طبق اعلام سازمان باید 60 درصد به این نذورات اضافه شود.

گردشگری مذهبی اولویت سالجاری در گلستان

به گزارش مهر، بر اساس تصمیمات شورای برنامه ریزی گلستان، یکی از اولویت های سالجاری توجه به گردشگری مذهبی است که خوشبختانه استان گلستان با توجه به اینکه میزبان تعداد زیادی از امامزادگان است، ظرفیت های زیادی را برای ارائه در اختیار دارد.

در گردشگری مذهبی اسلوب و نگاه ویژه به جاذبه ها با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه است و فرماندارانی که در مسیر زیارتی امام رضا (ع) قرار دارند، برای تجهیز امامزادگان باید اقدامات عاجل انجام دهند.