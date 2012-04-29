مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به سوالی مبنی برگزارش وضعیت ثبت وقایع چهارگانه استان در سال گذشته گفت: ثبت واقعه ازدواج در سال 90 نسبت به سال 89، 1.9 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص توزیع سنی ازدواج بر حسب گروه های سنی گفت: میانگین سن ازدواج زوج در سال گذشته 27.6 و زوجه 22.8 بوده است.

وی افزود: در زمینه طلاق نیز در سال 90 نسبت به مدت زمان مشابه در سال 89، 14.9 درصد افزایش داشته ایم که از 2 هزار و 862 طلاق ثبت شده در سال 90 ، 603 مورد در روستاها بوده است.

وی میانگین توزیع سنی ثبت طلاق در سال 90 را اینگونه عنوان کرد: میانگین سن طلاق در زوج، 33.8 و در زوجه، 28.5 بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی گفت: کل ولادت ثبت شده در سال گذشته 21 هزار و 68 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 1.9درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به رشد منفی 1.1 درصدی واقعه وفات در استان گفت: کل فوت ثبتی سال 90، 8 هزار و 210 مورد بوده است.