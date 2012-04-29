به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی راکوئل چان ژن HAHB4 که گل آفتابگردان را نسبت به شرایط خشک مقاوم می سازد را شناسایی کرده و آن را به گل اوبریتا پیوند داده است که مقاومت آن را تاحد قابل توجهی افزایش داده است.

گروه وی با همکاری یک شرکت آرژانتینی که بیش از 230 تولید کننده بخش کشاورزی را در اختیار دارد از این این ژن استفاده و بهره برداری کند. این واحد اقتصادی آزمایشهایی از این دست را روی دانه های سویا، گندم و ذرت انجام داده است.

سویا در آرژانتین از جمله محصولاتی است که از فروش بالایی برخوردار است همچنین آرژانتین از جمله صادر کنندگان محصولاتی چون روغن دانه سویا آرد سویا است اما چشم انداز تولید سویای تراریخته برخی از کارشناسان را نسبت به صدمه بالقوه آن به محیط زیست نگران کرده است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفداران این فناوری اظهار می‌دارند که افزایش تولید به معنای افزایش منافع سالانه است به ویژه پس از آن که خشکسالی اخیر تولید سویا آرژانتین را تا بیش از یک سوم کاهش داد.

اما گروه گرین پیس (Greenpeace) به عنوان یک گروه حامی محیط زیست اظهار داشته است که دانه های تراریخته می توانند موجب جنگل زدایی و همچنین کاهش شدید تنوع زیستی شود که این امر جابه جایی اجباری هزاران کشاورز و افراد بومی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر از آنجایی که این دانه از نظر ژنتیکی اصلاح شده است، از شانس اندکی برای فروش در بازارهایی که فروش این محصولات غیرقانونی است یا به فروش آن اعتراض می شود برخوردار است.