به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح شنبه‌شب در نشست با رئیس و کارکنان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی اظهار داشت: قشر کارگر در پیشرفت و توسعه کشور به ویژه در بحث تولیدات داخلی نقش بسیار مهمی دارند که لازم این قشر زحمت‌کش بیش از پیش تقویت شوند.

وی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و زحمت‌کشان عرصه تولید و خدمات، ادامه داد: همه ما باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارگران باشیم که چرخ تولید مملکت را به دوش می‌کشند و همواره و در همه جا شاهد تلاش و زحمات آنها هستیم.

امام جمعه خورموج به جایگاه بالا و شان و منزلت قشر کارگر اشاره کرد و بیان داشت: امام راحل نیز توجه بسیار زیادی به این قشر داشتند و همواره توصیه‌های زیادی را برای حمایت از کارگران انجام می‌دادند.

وی در ادامه به یکی از فرمایشات امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: باید بی نیاز باشی از کسی که می خواهی مثل او باشی، پس ما اگر می خواهیم روی پای خود بایستیم باید خودکفا باشیم.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی نیز در این نشست اظهار داشت: کارگران سرمایه عظیم انسانی هستند که آینده ایران عزیز اسلامی در گرو همت و تلاش آنها است.

حسین خالقی ضمن تبریک هفته کار و کارگر ضمن تبریک هفته کار و کارگر و بیان خلاصه‌ای از عملکرد سال گذشته اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی پرداخت.

وی بیان داشت: در سال 91 که به فرموده مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مزین شده، امید است که با تلاش و همت کارگران عزیز و با همدلی و همکاری همه مسئولان و مدیران شعار امسال تحقق یابد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی افزود: همه تلاش خود را برای حمایت از فعالان عرصه تولید و خدمات به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم از این طریق در تحقق شعار امسال عملکردی موفق داشته باشیم.