سرقت20تن سیم برق در کهگیلویه و بویراحمد/ 178سرقت طی یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرقت شبکه برق در برخی نقاط کهگیلویه و بویراحمد موجب قطع برق، تلفن، شبکه های تلوزیونی و آب زمینهای کشاورزی شده است.

طی هفته های گذشته سارقان با سرقت شبکه برق در روستای "کوشک" و "تنگ سرخ" باعث قطع شبکه تلفن همراه در بخش از مسیر ارتباطی یاسوج به بابامیدان و یاسوج به شیراز و حتی قطع شبکه تلویزیونی در این روستاها شده بود.

همچنین در حالیکه فصل باغداری و زراعت در برخی مناطق استان آغاز شده، سرقت شبکه های برق تلمبه های آب، مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

به نظر می رسد سارقان با تجهیزات کامل و به صورت حرفه ای در نیمه های شب تا بامداد اقدام به سرقت تاسیسات برق در مناطق دورافتاده و روستایی می کنند.

با این حال به نظرمی رسد کشف جسد سوخته یک سارق سیمهای برق بر روی تیر برق فشار قوی در این استان هم عبرتی برای سارقان نشده است.

این سارق ناکام سیمهای برق که در اسفندماه گذشته چند روزی از زندان مرخصی گرفته بود، در هنگام سرقت سیمهای برق یکی از روستاهای بخش لنده از توابع شهرستان کهگیلویه دچار حادثه می شود و جان می سپارد.

178سرقت شبکه برق طی یکسال

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: از سال گذشته تاکنون 178 بار تاسیسات و شبکه برق در این استان مورد سرقت قرار گرفته است.

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هم 18 مورد سرقت شبکه برق در استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: در اسفندماه سال گذشته چهاردستگاه ترانسفورماتور برق در شهرستانهای گچساران، بهمئی و بویراحمد هم به سرقت رفت.

کریمی تصریح کرد: پیش از این تنها شاهد سرقت سیمهای برق بودیم و سرقت ترانسفورماتور در استان برای اولین بار رخ داده است.

وی ارزش این ترانسفورماتورها را بیش از 300میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: سرقت ترانسفورماتورها باعث قطعی طولانی مدت برق مشترکان، سوخته شدن وسایل برقی، افزایش هزینه های شرکت توزیع و نارضایتی مردم شده است.

دستگیری 50 سارق برق/ هماهنگی سارقان با بازار بورس

کریمی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 50 سارق شبکه برق با شکایت این شرکت در زندان به سر می برند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: سارقان با بازار بورس فلزات هماهنگ هستند و با افزایش قیمت فلزات در بورس، روند سرقت افزایش می یابد.

وی بیان کرد: طول شبکه های برق در کهگیلویه و بویراحمد هفت هزار کیلومتر است و این شرکت به تنهایی نمی تواند از شبکه مراقبت کند.

کریمی عنوان کرد: همه مردم و مسئولان باید برای حفاظت از شبکه برق و شناسایی و دستگیری سارقان شبکه های برق همکاری کنند.

وی یکی از راههای کاهش سرقت را جایگزینی سیمهای مسی با کابلهای خودنگهدار عنوان کرد و گفت: هم اکنون این کار درحال انجام است اما چون حدود سه هزار و 500 کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف در استان وجود دارد، این کار زمانبر است.

سرقت 20 تن سیم و خسارت 320میلیونی

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تاکنون بالغ بر 20 تن سیم برق دزدیده شده و خسارتی بالغ بر 320 میلیون تومان به این شرکت وارد آورده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون گشتهای ویژه حفاظت از شبکه های برق در تمام استان فعال هستند.

اما سرقت سیمها نه تنها در شبکه های توزیع برق بلکه در دکلهای تلفن همراه هم به وقوع می پیوندد و به گفته مدیرشرکت ارتباطات سیار کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین سرقت مربوط به شبکه برق سایتها و تجهیزات "گراند" است که حاوی سیمهای مسی است.

انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرقت کابل رابط بین سایت تا کنتور و همچنین سرقت کولرهای سایتهای مخابراتی هم دیده شده است.

قطعیهای تلفن همراه ناشی از سرقت شبکه برق است

وی تمامی قطعی های تلفن همراه در این استان را ناشی از سرقت شبکه برق عنوان کرد و بیان داشت: به علت سرقت شبکه برق سه سایت تلفن همراه در جاده یاسوج به شیراز و یک سایت در جاده بابامیدان به یاسوج در هفته های گذشته قطع شده بود.

انصاری از سرقت سیستم مخابراتی در سایت "کوشک" خبر داد و گفت: برای اولین بار است که سیستم مخابراتی در استان به سرقت می رود زیرا این سیستم اختصاصی است و در جاهای دیگر کاربرد ندارد.

وی اظهار داشت: سرقت شبکه برق و تجهیزات هر سایت مخابراتی بالغ بر 20میلیون تومان برای شرکت مخابرات هزینه در بر دارد.

مدیر شرکت ارتباطات سیار کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین وقتی یک سایت مخابراتی قطع می شود ترافیک و بار آن بر سایتهای اطراف می افتد و این باعث کاهش کیفیت و خرابی آن سایت می شود.

به نظر می رسد با توجه به طول شبکه برق و همچنین قرار گرفتن دکلهای مخابراتی بر بلندای کوهها، حفاظت از این سرمایه عمومی نیازمند همکاری همه مردم و مسئولان است.