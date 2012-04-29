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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۱

نعیم آبادی تاکید کرد:

ملت ایران اجازه دست اندازی به خلیج فارس را نمی دهد/ عربها سرعقل بیایند

ملت ایران اجازه دست اندازی به خلیج فارس را نمی دهد/ عربها سرعقل بیایند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: ملت ایران با قدرت از خلیج فارس دفاع می کند و اجازه هیچگونه دست اندازی به آن را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس با بیان اینکه مسئله خلیج فارس تنها مسئله ای ملی نیست، اظهار داشت: مسئله خلیج فارس برای ما ایرانیان نه تنها ملی بلکه یک مسئله سیاسی و دینی نیز هست و تمامی ایرانیان در تمامی دنیا خلیج فارس را جز لاینفک ایران می دانند و هرگونه نگاه چپ نسبت به آن را محکوم خواهند کرد.

وی با اشاره به بعد سیاسی مسئله خلیج فارس، عنوان کرد: استکبار که در دفاع مقدس با ذلت و خواری از ملت ایران شکست خورد به هرشکلی در پی دردسرسازی برای ملت ایران است که یکی از حرکات آنان نیز جعل نام خلیج فارس است.

امام جمعه بندرعباس افزود: وجود نام خلیج فارس از گذشته تا کنون همانند روز روشن است و تمامی اسناد تاریخی بر این مسئله تاکید دارند و ملت ایران نیز با قدرت از این خلیج دفاع خواهند کرد و اجازه هیچگونه دست اندازی به آن را نخواهند داد.

نعیم آبادی در ادامه به اقدام برخی پادشاهان ایران در از دست دادن برخی مناطق کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: برخی پادشاهان ایران در گذشته بخشهایی از سرزمین مبارک کشورمان را همانند ملک پدری خود به دیگران واگذار می کردند اما دنیا باید بداند که آنها بزدلانی بیش نبودند و ایرانیان امروز با قدرت از حقوق مسلم خود در زمینه های مختلف دفاع خواهند کرد.

وی دوران فعلی را دوران ضعف و بیماری مستکبران دانست و گفت: ما در دوران قدرت استکبار نیز با او مقابله کردیم و امروز که دیگر به هیچ وجه از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان در ادامه به سران کشورهای شیخ نشین عرب توصیه کرد سرعقل بیایند و از نوکری برای آمریکا دست بردارند.

کد مطلب 1587977

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