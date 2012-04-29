به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا عصر شنبه در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی زابل اظهار داشت: اطلاع ‌رسانی از خدمات دولت از جمله اختصاص بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی، آبرسانی به شهرها و انتقال آب به مزارع باید در اولویت کار شوراها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شوراها باید بدون دغدغه مشکلات مردم را به مسئولان منعکس کنند، گفت: اولویت‌ بندی مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای رفع آنها از جمله خدماتی است که شوراها بر عهده دارند.

کیخا افزود: شوراها باید امور جاری شهر و روستای خود را تسهیل و به وضعیت ساخت و ساز و معماری شهری توجه کنند.

فرماندار زابل همچنین با اشاره به برگزاری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند، از اعضای شوراهای اسلامی خواست: زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم را در این دوره از انتخابات فراهم کنند.

وی نقش شوراها را در زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق ‌های رای بسیار مهم دانست و گفت: شوراها باید در انتخابات بی طرف باشند و معیارهای انتخاب اصلح را برای مردم بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات جلوه ‌ای از حضور، همبستگی و مشارکت مردم در تمامی عرصه‌ هاست، افزود: انتخابات مظهر اراده ملت در تعیین سرنوشت خود است.

کیخا قانون مداری، جلب مشارکت مردم و سلامت انتخابات را از مهمترین وظایف دست اندرکاران برگزاری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.