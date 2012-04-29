84 درصد از واجدان شرایط هیرمند در دور نخست انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گمرکی زاده عصر شنبه در همایش معتمدان و شوراهای اسلامی هیرمند اظهار داشت: در دور نخست نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور گسترده و پرشور ملت موجب عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دنیا و شادی قلب رهبر معظم انقلاب شد.

وی با دعوت از تمامی مردم شهرستان هیرمند برای حضور گسترده و پرشور در مرحله دوم انتخابات گفت: نتیجه حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان در مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند شکست دشمنان را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از عرصه ها از جمله انتخابات بخش زیادی از مشکلات بر دوش شوراهای اسلامی است، افزود: اعضای شوراها باید زمینه حضور گسترده مردم را در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کنند.

فرماندار هیرمند همچنین بیان داشت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با واگذاری دو هزار هکتار از اراضی ملی به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی می توان گام های بلندی در راستای ارتقای کیفیت تولیدات برداشت.

حجت الاسلام ابراهیم گزمه امام جمعه هیرمند نیز در این همایش با اشاره به اینکه اهمیت شوراها در اسلام بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: شوراها باید با مردم هم فکری کرده و مردم نیز در زمینه توسعه محیط زندگی خود باید همکاری لازم را با شوراها داشته باشند.