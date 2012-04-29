به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ، بیستمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در حالی شنبه شب با کسب عنوان سومی برای تیم کشورمان به پایان رسید که تیم ایران موفق شد با کسب دو مدال طلا و نقره دو سهمیه برای حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب کند.

محمدرضا رودکی با کسب مدال طلا به جمع 22 نفر برتر رنکینگ جهانی راه پیدا کرد و سهمیه مستقیم برای حضور در المپیک را کسب کرد. وی در این مسابقات جودوکار قزاقستانی را که برای کسب سهمیه با وی رقابت داشت را ضربه فنی کرد.

همچنین جواد محجوب جودوکار وزن 100- کیلوگرم کشورمان که موفق به حضور در دیدار پایانی و در نهایت مدال نقره شد، سهمیه مستقیم قاره ای جواز حضور در المپیک را کسب کرد.

بر همین اساس در نهایت تیم جودو کشورمان با دو نماینده روی تاتامی المپیک 2012 به لندن به رقابت با رقبای خود خواهد رفت.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا شب گذشته با قهرمانی کره جنوبی و عنوان سومی تیم کشورمان در تاشکند به پایان رسید.